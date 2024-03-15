Алтайские компании могут пройти бесплатное обучение основам экспорта
Но только те предприятия, кто стал участником национального проекта "Производительность труда"
15 марта 2024, 12:00, ИА Амител
Алтайские предприятия, присоединившиеся к национальному проекту "Производительность труда", могут пройти обучение работе с экспортом. Освоить зарубежные рынки сбыта поможет программа "Акселератор экспортного роста".
Что это за программа?
Программу проводит российское Министерство экономического развития и Школа экспорта РЭЦ (лицензированная образовательная организация). В рамках обучения эксперты научат участников, как заниматься экспортом в условиях санкций, как оформить документы на вывоз товаров из России и ввоз их в другие страны и что делать, чтобы о продукции компании узнали на иностранных рынках. Представители компаний пройдут все этапы под контролем наставников.
Программу проводят не только для обучения экспорту, но и для получения реальных контрактов и поддержания торговых отношений РФ с другими странами.
"Обучение по программе "Акселератор экспортного роста" – одна из системных мер поддержки предприятий – участников национального проекта "Производительность труда", – прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Кто может принять участие и как это сделать?
В Алтайском крае участие в нацпроекте принимают 87 компаний. И за последние пять лет экспортное обучение прошел 31 специалист. Это бесплатно и дистанционно.
Новый поток занятий начнется в понедельник, 18 марта 2024 года. Следующий запланирован на 15 апреля.
Чтобы зарегистрироваться, пройдите по ссылке.
Кто принимает участие в нацпроекте?
Напомним, главная цель национального проекта "Производительность труда" – повышение производительности на средних и крупных предприятиях наиболее перспективных несырьевых секторов экономики. В проекте участвуют компании с годовым оборотом не менее 400 млн рублей. Это предприятия нескольких отраслей: обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.
В Алтайском крае в числе участников – строительная компания "Жилищная инициатива", свиноводческое предприятие "Антипинское", производитель пластиковых изделий "Мартика", "Бийский лесхоз", производственное объединение "Сибприбормаш", "СибКомплект", заводы "Русская кожа" и "АСМ-Экспорт", "БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика", "Агро-Восточный" и другие.
20:57:00 15-03-2024
Совсем охренели. Не думать как обеспечить народ дешевым и качественным товаром необходимым для жизнедеятельности граждан и постоянным понижением цен, а как вывезти все по дешевке за рубеж создав в стране дефицит а следовательно и рост цен.