Алтайские конькобежцы за день завоевали две награды в Кирове

В числе победителей — Виктор Муштаков и сборная региона

01 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Виктор Муштаков / Фото: "Алтайский спорт"

Алтайские конькобежцы за один день завоевали две награды на этапе Кубка России с участием юниоров и взрослых спортсменов в Кирове.

29 февраля барнаулец Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 1000 метров среди взрослых конькобежцев.

Вторым стал кировский скороход Данил Смирнов.

Замкнул тройку призеров товарищ Муштакова по сборной страны Руслан Мурашов из Краснодарского края.

Там же в Кирове еще одно золото на юниорском этапе Кубка России завоевала сборная Алтайского края в командной гонке на восемь кругов. Алтайские конькобежцы опередили на пьедестале, ставших вторыми и третьими, команды Санкт-Петербурга и Москвы.

1 марта, в заключительный день соревнований, пройдут мужские забеги на полторы тысячи метров, а также масс-старт на 10 кругов.