Алтайские конькобежцы завоевали три медали в Московской области

Награды взяли Алиса Беккер и Виктор Муштаков

10 октября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

Конькобежцы из Алтайского края выиграли три медали в Московской области на всероссийских соревнованиях "Кубок Коломенского кремля". Турнир прошел в конькобежном центре Коломны.

В состязаниях поучаствовали сильнейшие конькобежцы страны. Среди участников забегов – четыре воспитанника барнаульской спортшколы "Клевченя".

Виктор Муштаков занял первое место на дистанции тысяча метров и стал вторым на пятисотметровке. Его конкурентами в борьбе за награды в этих дисциплинах были лидеры сборной России Руслан Мурашов и Павел Кулижников.

В забеге на 500 метров Муштаков уступил только Мурашову, а на дистанции 1000 метров сумел опередить обоих главных конкурентов.

У женщин Алиса Беккер победила в забеге на три тысячи метров. Следом за ней в призовую тройку вошли москвичка Людмила Митрофанова и Екатерина Злобина из Томской области.

Еще два барнаульца – Дмитрий Бураков и Роман Сухинин – в число призеров попасть не сумели. Бураков стал пятым в забеге на 3000 метров, а Сухинин занял 14-е место на дистанции 1500 метров.