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Алтайские корма Green Holder вошли в список лучших региональных и российских товаров

Они завоевали награды на конкурсах "Лучший алтайский товар" и "100 лучших товаров России"

26 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZFfd

Корма марки Green Holder / Фото: ЗАО "Алейскзернопродукт" им С. Н. Старовойтова
Корма марки Green Holder / Фото: ЗАО "Алейскзернопродукт" им С. Н. Старовойтова

20 ноября в Барнауле прошла торжественная церемония награждения победителей XXVII регионального конкурса "Лучший алтайский товар 2024 года" и всероссийского – "100 лучших товаров России". Корма компании ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова вошли в число финалистов обоих престижных конкурсов, подтвердив свое высокое качество.

В рамках программы "100 лучших товаров России" сухие сбалансированные корма супер-премиум-класса Green Holder* для взрослых собак средних и мелких пород, а также корма для взрослых кошек всех пород, стерилизованных кошек и кастрированных котов получили звание дипломанта. На региональном конкурсе "Лучший алтайский товар 2024 года" эти же корма удостоились диплома лауреата.

Награда / Фото: ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н.Старовойтова

Успех предприятия неслучаен. ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова – это современный зерноперерабатывающий комплекс с полным циклом производства, включающий переработку зерна, изготовление и упаковку продукции.

Ассортимент насчитывает более 100 наименований. Это не только давно известные и любимые потребителями мука, подсолнечное масло, крупы, но и сбалансированные корма для животных нескольких марок.

Green Holder отличаются высоким качеством ингредиентов и сбалансированным составом, что позволяет им удовлетворять все потребности домашних животных. Признание на федеральном и региональном уровне – это заслуженная награда за профессионализм и приверженность качеству.

ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова
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Корма на Ozon
Корма на Wildberries*Green Holder ("Грин Холдер"); Ozon ("Озон"); Wildberries ("Вайлдберриз")

Комментарии 1

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Гость

12:58:16 26-11-2024

Почему-то я даже не хочу пробовать давать своим кошкам эти корма. Наверное, потому, что по дурости не так давно купил муку этого производителя и решил её просеять... и если человек-не свинья и что угодно сожрёт, то кошкам мусор и кусочки металла явно не на пользу.

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