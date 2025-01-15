Алтайские коровы стали продуктивнее на 7%
От каждой коровы в среднем получили почти шесть тысяч килограммов молока
15 января 2025, 19:30, ИА Амител
Продуктивность коров в Алтайском крае выросла на 7%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"С января по ноябрь 2024 года в молочном скотоводстве Алтайского края средний удой от одной коровы составил 5980 килограммов", – сказано в публикации.
По сравнению с тем же периодом 2023 года в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей продуктивность увеличилась на 402 килограмма, что эквивалентно росту более чем на 7%.
Рост показателя стал возможен благодаря улучшению кормовой базы, внедрению современных технологий и запуску новых животноводческих комплексов.
20:13:51 15-01-2025
Это "прорыв" что-ли? А где тогда молочка натуральная??? В магазинах полки полупустые😳😳😳
22:51:13 15-01-2025
Гость (20:13:51 15-01-2025) Это "прорыв" что-ли? А где тогда молочка натуральная??? В ма... В каких магазинах нет молока? У вас там, в куеве?
23:16:25 15-01-2025
Гость (22:51:13 15-01-2025) В каких магазинах нет молока? У вас там, в куеве?... Он имеет ввиду настоящего молока мало. В основном из порошка и заменителей, особенно бмк.
23:39:35 15-01-2025
Гость (22:51:13 15-01-2025) В каких магазинах нет молока? У вас там, в куеве?... И у вас в некуеве тоже нет натурального молока, успокойтесь. ( именно Натурального)
17:11:39 16-01-2025
Гость (20:13:51 15-01-2025) Это "прорыв" что-ли? А где тогда молочка натуральная??? В ма... да, прорыв. На уровень 1914 года вышли. Если с 1990 годом сравнить поголовье и надои, то мы в месте. Сами понимаете каком.
04:28:25 16-01-2025
браво автору зп заголовок))))) А коровы об этом знают?
06:59:46 16-01-2025
5980 это маловато. Помню , у моей бабушки в деревне корова давала 8-9 литров в день. Это правда было лет 30 назад. Может сейчас коровы измельчали?
09:53:07 16-01-2025
Russkiy (23:16:25 15-01-2025) Он имеет ввиду настоящего молока мало. В основном из порошка... Зато в пендосии молоко от высокоудойных коров- чистая блевотина пить нельзя. У нас настоящего завались - разуй глаза.
10:01:34 16-01-2025
Гость (09:53:07 16-01-2025) Зато в пендосии молоко от высокоудойных коров- чистая блевот... а вы там были? молоко пили?
12:40:31 16-01-2025
Гость (10:01:34 16-01-2025) а вы там были? молоко пили?... Бывал не раз.
09:55:47 16-01-2025
Гость (06:59:46 16-01-2025) 5980 это маловато. Помню , у моей бабушки в деревне корова д... 365 х даже на 10 будет 3650, что несколько меньше чем 5980. Это умники мамкины измельчали - забыли математику.
10:33:25 16-01-2025
Гость (09:55:47 16-01-2025) 365 х даже на 10 будет 3650, что несколько меньше чем 5980. ... Так 2 раза в день доили х2=7300
11:28:15 16-01-2025
Гость (09:55:47 16-01-2025) 365 х даже на 10 будет 3650, что несколько меньше чем 5980. ... С января по ноябрь как раз 365 дней получается.
19:17:41 16-01-2025
Гость (11:28:15 16-01-2025) С января по ноябрь как раз 365 дней получается. ... Ну так значит еще меньше.
11:32:10 16-01-2025
Надо им давать слушать речи наших руководителей. Тогда они проникнутся и будут давать 15 л молока или если надо бензина.
13:27:32 16-01-2025
Не знаю из чего молоко в наших магазинах, если оно начинает скисать этим можно отравиться. А помните как мы пили простоквашу от советского молока
14:21:16 16-01-2025
В данном случае надо перечислить коров поимённо. Много времени не займёт, раз два и обчёлся.
17:07:14 16-01-2025
А вот когда останется одна корова продуктивность будет еще выше, правда молока будет еще меньше. Вот такая "странная" математика у нас. Может стоит сократить число чиновников вроде бы занимающихся сельским хозяйством а освободившиеся средства направить на развитие животноводства в крае?
20:17:19 16-01-2025
Это не коровы измельчали, а их количество. Где вы видели гурты рогатых алтайский край раньше был сельскохозяйственный, а теперь губернатор предложил поменять символику алтайского края, чтобы ничего не напоминало о сельскохозяйственной крае, а вы пишете где нету молока да ни где немного частники продают за что им низкий поклон, а в магазинах молочный продукт это другое