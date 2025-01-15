Алтайские коровы стали продуктивнее на 7%

От каждой коровы в среднем получили почти шесть тысяч килограммов молока

15 января 2025, 19:30, ИА Амител

Корова / Фото: Patrick Baum / unsplash.com

Продуктивность коров в Алтайском крае выросла на 7%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"С января по ноябрь 2024 года в молочном скотоводстве Алтайского края средний удой от одной коровы составил 5980 килограммов", – сказано в публикации.

По сравнению с тем же периодом 2023 года в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей продуктивность увеличилась на 402 килограмма, что эквивалентно росту более чем на 7%.

Рост показателя стал возможен благодаря улучшению кормовой базы, внедрению современных технологий и запуску новых животноводческих комплексов.