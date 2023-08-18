Алтайские легкоатлеты взяли медали на всероссийских соревнованиях

Участие в них примет даже олимпийская чемпионка

18 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайские спортсмены завоевали две награды в финале легкоатлетических соревнований "Королева российского спорта". Турнир с участием сильнейших легкоатлетов страны проходит в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.

В первый день барнаулец Савелий Савлуков уверенно победил в забеге на 400 метров. "Бронзу" в беге на 110 метров с барьерами завоевал титулованный барнаулец Сергей Шубенков. Он ещё полностью не восстановился от недавнего перелома ключицы.

Сегодня за награды в своих беговых дисциплинах поспорят алтайские спортсмены Евгений Кунц (дистанция 5000 метров), Полина Миллер (400 метров) и Виктория Погребняк (100 метров с барьерами).

Завтра, в заключительный день соревнований, за победу в прыжках в высоту поборется олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из Москвы.