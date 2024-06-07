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Алтайские легкоатлеты завоевали две медали в Москве

Барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался

07 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Беговая дорожка / Фото: pxhere.com/ru/photo/911445
Беговая дорожка / Фото: pxhere.com/ru/photo/911445

Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на состязаниях в Москве. 6 июня там прошли традиционные соревнования "Мемориал братьев Знаменских" с участием сильнейших российских, а также белорусских спортсменов.

Барнаульская бегунья Полина Ткалич уверенно заняла первое место на дистанции 400 метров. Она показала результат 51,65 секунды и почти на секунду опередила Веронику Архипову из Московской области, которая финишировала второй.

Еще одна алтайская легкоатлетка – Виктория Погребняк – стала бронзовым призером в забеге на 100 метров с барьерами. А вот титулованный барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался.

Он финишировал четвертым в барьерном беге на 110 метров, сообщает "Алтайский спорт".

Алтайский край Спорт

Комментарии 5

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Гость

18:29:56 07-06-2024

Сережа, пора в депутаты

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Гость

22:21:43 07-06-2024

Гость (18:29:56 07-06-2024) Сережа, пора в депутаты ... Или на фронт ?

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Гость

18:43:49 07-06-2024

Старый Шуба стал. Не можешь, не выходи на старт. А вышел не оправдывайся на ахил.

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Гость

22:03:07 07-06-2024

Гость (18:43:49 07-06-2024) Старый Шуба стал. Не можешь, не выходи на старт. А вышел не ... А он и не оправдывается

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Гость

19:25:57 07-06-2024

Молодец Полина!

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