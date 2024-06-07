Алтайские легкоатлеты завоевали две медали в Москве
Барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался
07 июня 2024, 17:31, ИА Амител
Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на состязаниях в Москве. 6 июня там прошли традиционные соревнования "Мемориал братьев Знаменских" с участием сильнейших российских, а также белорусских спортсменов.
Барнаульская бегунья Полина Ткалич уверенно заняла первое место на дистанции 400 метров. Она показала результат 51,65 секунды и почти на секунду опередила Веронику Архипову из Московской области, которая финишировала второй.
Еще одна алтайская легкоатлетка – Виктория Погребняк – стала бронзовым призером в забеге на 100 метров с барьерами. А вот титулованный барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался.
Он финишировал четвертым в барьерном беге на 110 метров, сообщает "Алтайский спорт".
18:29:56 07-06-2024
Сережа, пора в депутаты
22:21:43 07-06-2024
Гость (18:29:56 07-06-2024) Сережа, пора в депутаты ... Или на фронт ?
18:43:49 07-06-2024
Старый Шуба стал. Не можешь, не выходи на старт. А вышел не оправдывайся на ахил.
22:03:07 07-06-2024
Гость (18:43:49 07-06-2024) Старый Шуба стал. Не можешь, не выходи на старт. А вышел не ... А он и не оправдывается
19:25:57 07-06-2024
Молодец Полина!