Алтайские легкоатлеты завоевали две медали в Москве

Барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался

07 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Беговая дорожка / Фото: pxhere.com/ru/photo/911445

Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на состязаниях в Москве. 6 июня там прошли традиционные соревнования "Мемориал братьев Знаменских" с участием сильнейших российских, а также белорусских спортсменов.

Барнаульская бегунья Полина Ткалич уверенно заняла первое место на дистанции 400 метров. Она показала результат 51,65 секунды и почти на секунду опередила Веронику Архипову из Московской области, которая финишировала второй.

Еще одна алтайская легкоатлетка – Виктория Погребняк – стала бронзовым призером в забеге на 100 метров с барьерами. А вот титулованный барнаулец Сергей Шубенков из-за проблем с ахиллом до пьедестала не добрался.

Он финишировал четвертым в барьерном беге на 110 метров, сообщает "Алтайский спорт".