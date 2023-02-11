Алтайские легкоатлеты завоевали три награды в Москве на "Русской зиме"

В турнире участвовали сильнейшие легкоатлеты России. Среди них – пять представителей Алтайского края

11 февраля 2023, 12:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские легкоатлеты завоевали три награды в Москве. Традиционные всероссийские соревнования "Русская зима" состоялись 10 февраля в легкоатлетическом манеже столичного государственного строительного университета.

В турнире участвовали сильнейшие легкоатлеты России. Среди них – пять представителей Алтайского края. Барнаульская бегунья Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров. Виктория Погребняк стала второй на дистанции 60 метров с барьерами. Евгений Кунц занял третье место в забеге на 1500 метров.

Вслед за ним на этой же дистанции финишировал ещё один алтайский легкоатлет Ильдар Надыров. А вот Савелий Савлуков не сумел попасть в призовую тройку. В забеге на 400 метров он показал шестое время.