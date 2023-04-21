Алтайские либерал-демократы хотят в 2,5 раза увеличить выплаты почётным гражданам
Сумму предлагают привязать к прожиточному минимуму и индексировать каждый год
21 апреля 2023, 12:25, ИА Амител
Фракция ЛДПР в Алтайском Заксобрании предлагает на апрельской сессии проиндексировать выплаты за звание "Почётный гражданин Алтайского края". Сейчас она составляет 8500 рублей в месяц. Причём это число не меняется уже с 2014 года. Материалы размещены на сайте АКЗС.
Либерал-демократы считают, что из-за инфляции, а также учитывая особые заслуги граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин", необходимо увеличить выплату до 150% от величины прожиточного минимума в Алтайском крае. Затем, уверены партийцы, такую выплату нужно ежегодно индексировать.
На 2023 год величина прожиточного минимума в Алтайском крае для трудоспособного населения составляет 13 945 рублей. Соответственно, размер ежемесячной выплаты почётным гражданам может вырасти до 20 917 рублей. Либерал-демократы приводят в пример другие сибирские регионы, где эта выплата значительно выше, чем в Алтайском крае. Например, в Красноярском крае – 25 000 рублей, в Иркутской области – 20 000 рублей, в Томской области – 25 000 рублей (при достижении возраста 85 лет – 55 000 рублей), в Новосибирской области – 22 997 рублей.
"Жириновцы" предлагают проиндексировать выплаты уже с 1 июля 2023 года. На это дополнительно потребуется почти 1,5 млн рублей из краевого бюджета. Добавим, что с момента учреждения звания "Почётный гражданин Алтайского края" оно присвоено 46 жителям.
12:45:28 21-04-2023
Вот из своего кармана пусть и выплачивают.
13:06:52 21-04-2023
А кто относится к почетным гражданам? Может это бывшие депутаты, губернаторы, мэры.
15:22:16 21-04-2023
Гость (13:06:52 21-04-2023) А кто относится к почетным гражданам? Может это бывшие депут... Глава Барнаула Вячеслав Франк награжден медалью "За заслуги в труде" --- Ну вот, походу, новый кандидат вырисовывается на почетное звание)))))))))))
13:27:57 21-04-2023
Может это бывшие депутаты, губернаторы, мэры --- еще и авторитетные бизнесмены, но точно не простой водитель или слесарь или дворник.
15:15:51 21-04-2023
Уже давно слово "либерал" в России прочно ассоциируется с "пед...раст"...
16:05:25 21-04-2023
Почётным донорам добавили бы!
18:59:26 21-04-2023
Лучше налоговую ставку на транспортный налог снижают на старые авто с высокими лошадиными силами, а то получается, в Новосибирской области налог в два раза меньше, чем на Алтае, кроме малолитражек. Зато, грузовые, которые ломают дороги, налоги копеечные. Умеют только хлебалом чесать!!!
20:10:44 21-04-2023
Себе пенсию готовят!
20:38:52 21-04-2023
Заслуженным учителям доплачивают 850 рублей, как и Заслуженным работникам высшей школы. Звания эти тоже Почётные, документы подписаны Президентом РФ В.Путиным. Без иронии воспринимать то , что "заслужили" носители Почетного звания невозможно. Это дискредитирует как человеческий труд, так и того , кто подписал документы о награждении.