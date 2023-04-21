Алтайские либерал-демократы хотят в 2,5 раза увеличить выплаты почётным гражданам

Сумму предлагают привязать к прожиточному минимуму и индексировать каждый год

21 апреля 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Фракция ЛДПР в Алтайском Заксобрании предлагает на апрельской сессии проиндексировать выплаты за звание "Почётный гражданин Алтайского края". Сейчас она составляет 8500 рублей в месяц. Причём это число не меняется уже с 2014 года. Материалы размещены на сайте АКЗС.

Либерал-демократы считают, что из-за инфляции, а также учитывая особые заслуги граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин", необходимо увеличить выплату до 150% от величины прожиточного минимума в Алтайском крае. Затем, уверены партийцы, такую выплату нужно ежегодно индексировать.

На 2023 год величина прожиточного минимума в Алтайском крае для трудоспособного населения составляет 13 945 рублей. Соответственно, размер ежемесячной выплаты почётным гражданам может вырасти до 20 917 рублей. Либерал-демократы приводят в пример другие сибирские регионы, где эта выплата значительно выше, чем в Алтайском крае. Например, в Красноярском крае – 25 000 рублей, в Иркутской области – 20 000 рублей, в Томской области – 25 000 рублей (при достижении возраста 85 лет – 55 000 рублей), в Новосибирской области – 22 997 рублей.

"Жириновцы" предлагают проиндексировать выплаты уже с 1 июля 2023 года. На это дополнительно потребуется почти 1,5 млн рублей из краевого бюджета. Добавим, что с момента учреждения звания "Почётный гражданин Алтайского края" оно присвоено 46 жителям.