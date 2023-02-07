Алтайские медики начали получать новую доплату по поручению Путина

Томенко потребовал, чтобы все медработники увидели свои деньги в срок, пригрозив за неисполнение поручения "кадровыми решениями"

07 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Медики Алтайского края начали получать новую доплату. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отделение Социального фонда России по Алтайскому краю уже перечислило средства 924 медработникам на общую сумму более 7,2 млн рублей.

Отмечается, что губернатор Виктор Томенко потребовал от краевого Минздрава контролировать доплаты медработникам. Всю необходимую документацию требуется передать в Соцфонд России, чтобы медики получили свои деньги уже до конца февраля.

"Если по каким-то причинам будут сбои, необходимо немедленно принимать все меры, чтобы довести выплаты в положенные сроки. Случаи задержек буду рассматривать лично и принимать все необходимые решения, вплоть до кадровых", – подчеркнул глава региона.

Напомним, что новая федеральная выплата установлена по решению президента России для медиков первичного звена здравоохранения, ЦРБ и участковых больниц, работников станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалистов.