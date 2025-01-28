Алтайские медики получат дополнительные выплаты в феврале 2025 года
Их сумма будет складываться из фактически отработанных часов
28 января 2025, 12:50, ИА Амител
Ежемесячные дополнительные выплаты для работников станций и отделений скорой медицинской помощи ввели в Алтайском крае. Соответствующее постановление разместили на официальном портале опубликования правовой информации.
Согласно документу, выплата рассчитывается исходя из "исполнения работником трудовой функции", а также суммарно отработанного за месяц времени. Учитывается соотношение фактически отработанных медиком часов к часам по норме рабочего времени. Медработник получит выплату в максимальном размере, если соотношение равно или более единицы. Ее могут уменьшить в том случае, если число фактически отработанных за месяц часов меньше установленной нормы.
Также суммы выплат зависят от квалификации сотрудника скорой помощи и населенного пункта, в котором он работает. Согласно постановлению, их распределили следующим образом:
- в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 38,5 тысячи рублей;
- в населенных пунктах от 50 тысяч жителей – 11,5 тысячи рублей.
- в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 23 тысячи рублей;
- в населенных пунктах от 50 тысяч человек – 7 тысяч рублей.
- в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 3 тысячи рублей;
- в населенных пунктах от 50 тысяч человек – 7 тысяч рублей.
Для получения выплаты медицинские организации должны направлять в Минздрав реестры работников, имеющих на нее право.
Первые выплаты сотрудники скорой помощи получат в феврале 2025 года.
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