Алтайские медики получат дополнительные выплаты в феврале 2025 года

Их сумма будет складываться из фактически отработанных часов

28 января 2025, 12:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежемесячные дополнительные выплаты для работников станций и отделений скорой медицинской помощи ввели в Алтайском крае. Соответствующее постановление разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

Согласно документу, выплата рассчитывается исходя из "исполнения работником трудовой функции", а также суммарно отработанного за месяц времени. Учитывается соотношение фактически отработанных медиком часов к часам по норме рабочего времени. Медработник получит выплату в максимальном размере, если соотношение равно или более единицы. Ее могут уменьшить в том случае, если число фактически отработанных за месяц часов меньше установленной нормы.

Также суммы выплат зависят от квалификации сотрудника скорой помощи и населенного пункта, в котором он работает. Согласно постановлению, их распределили следующим образом:

Врачи

в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 38,5 тысячи рублей;

в населенных пунктах от 50 тысяч жителей – 11,5 тысячи рублей.

Фельдшеры и медсестры

в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 23 тысячи рублей;

в населенных пунктах от 50 тысяч человек – 7 тысяч рублей.

Водители

в населенных пунктах до 50 тысяч человек – 3 тысячи рублей;

в населенных пунктах от 50 тысяч человек – 7 тысяч рублей.

Для получения выплаты медицинские организации должны направлять в Минздрав реестры работников, имеющих на нее право.

Первые выплаты сотрудники скорой помощи получат в феврале 2025 года.