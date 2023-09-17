Алтайские медколледжи начнут поставлять больницам целевиков
С их помощью в регионе планируют частично решить проблему нехватки кадров
17 сентября 2023, 11:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Медколледжи Алтайского края впервые заключили договоры с Минздравом на поставку целевиков. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Барнаульский базовый, Бийский и Рубцовский медколледжи уже набрали таких студентов. На их обучение выделили 11,5 млн рублей. 156 выпускников смогут выбрать для себя место работы из списка учреждений, которые нуждаются в фельдшерах, медсестрах и акушерах. Три года после выпуска целевик должен будет отработать в системе.
Таким способом власти планируют частично решить проблему с нехваткой кадров.
11:19:53 17-09-2023
Да, да, отдал деньги затраченные и свободен, можно делать губки бантиком, бровки домиком. За год деньги отобьют, а то и раньше. Пусть отрапортуют, столько в больницы пришло, и особенно сколько осталось. Планы могут сильно отличаться от реальности. Пятилетки в три года уже проходили)))
13:35:31 17-09-2023
Наша школа в этом году ждала выпускницу педуниверситета,которая училась по целевому. Девушка вышла замуж,родила ребенка,уехала к мужу в соседний регион. В договоре есть лазейки, чтобы ...Еще ни один медик не приехал в район,хотя целевые выдают .
18:18:19 17-09-2023
Гость (13:35:31 17-09-2023) Наша школа в этом году ждала выпускницу педуниверситета,кото... Какая лазейка, то что она родила, и уехала, её не освободили от возврата денежных средств за её обучение.
15:04:05 17-09-2023
Платите нормально и не надо будет цирк с целевеками устраивать.
18:21:21 17-09-2023
Надежда (15:04:05 17-09-2023) Платите нормально и не надо будет цирк с целевеками устраива... Тут единственный минус, что эти целевые получают те кто и так может выучиться, а те кто бы с удовольствием бы получил бы эту компенсацию и потом начал работать получает бублик бес палочки.
16:32:47 17-09-2023
Сколько там в меде учатся? 4 года? Так что эти выпускники будут только через это время готовы.
19:03:58 17-09-2023
Гость (16:32:47 17-09-2023) Сколько там в меде учатся? 4 года? Так что эти выпускники бу... "Там в меде" учатся 6 лет + ординатура 2 года = 8 лет
21:08:49 17-09-2023
Патрик (19:03:58 17-09-2023) "Там в меде" учатся 6 лет + ординатура 2 года = 8 лет... Речь вообще-то про колледж идет. Читать учимся сначала.