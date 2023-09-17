Алтайские медколледжи начнут поставлять больницам целевиков

С их помощью в регионе планируют частично решить проблему нехватки кадров

17 сентября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Медколледжи Алтайского края впервые заключили договоры с Минздравом на поставку целевиков. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Барнаульский базовый, Бийский и Рубцовский медколледжи уже набрали таких студентов. На их обучение выделили 11,5 млн рублей. 156 выпускников смогут выбрать для себя место работы из списка учреждений, которые нуждаются в фельдшерах, медсестрах и акушерах. Три года после выпуска целевик должен будет отработать в системе.

Таким способом власти планируют частично решить проблему с нехваткой кадров.