Алтайские налоговики подвели первые итоги проекта "Общепит"

Совокупная выручка у точек общепита выросла, а предприятия устранили нарушения и пробили чеки коррекции на сумму свыше 117 млн рублей

27 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Стол в ресторане / Фото: unsplash.com

Алтайская налоговая служба подвела первые итоги проекта "Общепит". Как отмечает Business FM* Барнаул, он призван побудить рестораны соблюдать закон – например, выдавать только подлинные чеки и официально трудоустраивать своих сотрудников.

Для участия в проекте налоговая отобрала более пятисот точек общепита. Это крупные сетевые предприятия с посадочными местами. Столовые при организациях, буфеты, пекарни, кейтеринг и точки питания на заправках в список не вошли. Рестораны, попавшие в проект "Общепит", разбили на три группы: "красную", "желтую" и "зеленую". В "красную" попали те, у кого, по оценке налоговиков, были предпосылки к нарушению закона или жалобы от потребителей. Начальник контрольного отдела краевого УФНС Ольга Ефремова рассказала, что только после этого ведомство приступило к работе с предпринимателями.

"Изначально работа была развернута информационная: мы направили информационные письма, где описали основные аспекты нашего проекта, чего мы хотим добиться, и подсветили основные отраслевые риски. А потом у нас началась работа персонифицированная. То есть мы приглашали каждое предприятие на комиссию, на рабочую встречу. И там уже мы подсвечивали риски, которые есть персонально у этой организации общепита. Основные риски – это неприменение контрольно-кассовой техники при расчетах с клиентами и отсутствие официального оформления персонала, который работает в точке", – рассказала Ефремова. А дальше налоговая дала время ресторанам устранить нарушения – без штрафов и прочих санкций. Проект "Общепит" стартовал в конце января. За три месяца удалось добиться некоторых успехов: совокупная выручка у точек общепита выросла на 20%, а предприятия устранили нарушения и пробили чеки коррекции на сумму свыше 117 млн рублей.

"131 предприятие у нас повысило зарплату своим сотрудникам до уровня средней отраслевой. 106 человек работали в точках общепита ранее без оформления трудовых отношений, предприятия заключил с ними 106 трудовых договоров", – добавила она. Тем не менее треть заведений пока не откликнулась на призывы налоговой. ФНС вынесла им предостережения. Трое предпринимателей за повторные нарушения уже получили штрафы. В налоговой пояснили: проект "Общепит" продолжит свою работу до тех пор, пока все предприятия не перейдут в "зеленую" зону – но до этого еще далеко.

* Business FM ("Бизнес ФМ")