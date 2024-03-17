Алтайские общественники потребовали запретить аборты
Они написали обращения к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму
17 марта 2024, 18:15, ИА Амител
Беременная женщина / Фото: pxhere.com
Общественники из Алтайского края потребовали запретить аборты. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Активисты написали обращения к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.
По статистике краевого Минздрава, в прошлом году в Алтайском крае беременность прервали 1900 женщин.
В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.
Теперь алтайские активисты требуют исключить процедуру из системы ОМС.
18:29:50 17-03-2024
Да какого фига? Почему кто-то должен решать за женщину, что ей делать,а что нет? Совсем уже что ли??? Ещё и патриарху писать, а он тут при чем? Давайте запретим секс законодательно, тогда и аборты делать не будут, вот такой же абсурд. Отстаньте от людей, общественники блин.
18:30:26 17-03-2024
Имена есть у общественников?
18:50:13 17-03-2024
Алтайские абортники тоже должны написать куда надо, чтоб запретили этих общественников! Хе-хе p/s А про подпольные аборты в тридцатых годах эти дебилы не ведают? Вот уж господь(еслиф он), реально лишил их разума. или его отродясь не было.
20:18:55 17-03-2024
Ничему история не учит общественников... А вообще она для этого и нужна.
08:13:23 18-03-2024
Гость (20:18:55 17-03-2024) Ничему история не учит общественников... А вообще она для эт... вряд ли это люди образованные, вряд ли они учили историю.
20:59:57 17-03-2024
они умалишенные просто, да и весна. В одном они правы - вместо беременности лучше принять средства Экстренной контрацепции, которые работают до 72х часов после рискованного контакта. Без последствий на организм и без убийств. Эти таблетки не убивают плод, а просто препятствуют или овуляции или прикреплению зиготы к эндометрию матки. И всё, жива-здорова. А аборт это всегда травма и очень высоки последствия для здоровья женщины, очень плохие последствия. Вплоть до невынашиваемости у молодых женщин, а программа суррогатного материнства по ОМС покрывает не все расходы и самих сурмам мало. В итоге получается женщина, неспособная стать мамой, только усыновление если чужого малыша. В общем нужнопопуляризировать средства Экстренной Контрацепции, чтобы сохранить репродуктивное здоровье нации.
22:27:47 17-03-2024
Я- ЗА запрет. Только с условиями:
1. Сразу предоставить благоустроенное жильё бесплатно, безвозмездно.
2. Сразу назначить выплаты до совершеннолетия в двукратном размере превышающим инфляцию.
3. Гарантировать бесплатную высокотехнологичную медпомощь.
4. Гарантировать бесплатное обучение.
5. Гарантировать бесплатные кружки, секции, студии дополнительного образования.
А пока хотелось бы в глаза посмотреть этим запретителям.
08:15:03 18-03-2024
Татьяна (22:27:47 17-03-2024) Я- ЗА запрет. Только с условиями:
1. Сразу предоставить благ... ....еще садик, гарантировать места в садике по месту прописке!
00:16:42 18-03-2024
Лея (20:59:57 17-03-2024) они умалишенные просто, да и весна. В одном они правы - вме... как это без последствий для организма, почитайте инструкцию к таким препаратам и сделайте вывод. а во вторых часто их нельзя принимать
00:19:53 18-03-2024
видимо мало детей в мусорках находят, раз хотят исключить процедуру из омс
08:12:34 18-03-2024
Общественниокв на кол. Почему кучка психов решает за весь регион? Кто их туда избрал, кто дал им право требовать?!
Они понимают последствия? Не будет обортов, начнут все чаще появляться в мусорных баках дети, да переполнятся детские дома. Зачем ломать жизни людей.? Идиоты
08:50:52 18-03-2024
Пересмотрите фильм "Если бы эти стены могли говорить"
12:16:55 18-03-2024
Убивать не родившихся это ужасно. Еще ужаснее рожать ненужных детей.