Алтайские общественники потребовали запретить аборты

Они написали обращения к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму

17 марта 2024, 18:15, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Общественники из Алтайского края потребовали запретить аборты. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Активисты написали обращения к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.

По статистике краевого Минздрава, в прошлом году в Алтайском крае беременность прервали 1900 женщин.

В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.

Теперь алтайские активисты требуют исключить процедуру из системы ОМС.