Алтайские полицейские получили новые автомобили
Машины уже направились в места несения службы
09 ноября 2024, 18:55, ИА Амител
Церемония вручения новых машин полицейским / Фото: t.me/mvd222
Алтайские полицейские получили новые служебные автомобили, сообщили в Министерстве внутренних дел региона.
Торжественное вручение машин по традиции состоялось у здания ГУ МВД по Алтайскому краю в канун Дня сотрудника ОВД.
В общей сложности автопарк полицейских края пополнился 39 новыми машинами. Их получили дежурные части, ДПС, уголовный розыск, кинологи, а также подразделения органов внутренних дел в Заринске, Новоалтайске, Усть-Калманке и других территориальных органах края.
Транспорт уже укомплектован всем необходимым и сразу после церемонии направился в места несения службы.
19:44:44 09-11-2024
Почему интересно УАЗ не отправил ни одного Участка в зону СВО. Все кто угодно их туда отправляет, кроме них. Про АвтоВАЗ я вообще молчу
20:17:23 09-11-2024
Гость (19:44:44 09-11-2024) Почему интересно УАЗ не отправил ни одного Участка в зону СВ... а сколько ты чего отправил?
22:24:53 09-11-2024
Гость (20:17:23 09-11-2024) а сколько ты чего отправил?... Он налоги платит
23:27:47 09-11-2024
Гость (20:17:23 09-11-2024) а сколько ты чего отправил?... Не я , а люди и здесь примеров масса.
А вот вы можете привести факты чего и сколько отправили для наших бойцов такие не бедные организации как, главный "зелёный банк" или например тройка крупнейших нефте и газодобытчиков? Может Ротенберги?))
Этот список можно продолжать очень долго.
10:42:07 11-11-2024
Гость (23:27:47 09-11-2024) Не я , а люди и здесь примеров масса.А вот вы можете при... а зачем зеленому банку отправлять, если наших бойцов министерство обороны обеспечивает всем необходимым?
00:12:13 10-11-2024
Няшно.