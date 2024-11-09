Алтайские полицейские получили новые автомобили

Машины уже направились в места несения службы

09 ноября 2024, 18:55, ИА Амител

Церемония вручения новых машин полицейским / Фото: t.me/mvd222

Алтайские полицейские получили новые служебные автомобили, сообщили в Министерстве внутренних дел региона.

Торжественное вручение машин по традиции состоялось у здания ГУ МВД по Алтайскому краю в канун Дня сотрудника ОВД.

В общей сложности автопарк полицейских края пополнился 39 новыми машинами. Их получили дежурные части, ДПС, уголовный розыск, кинологи, а также подразделения органов внутренних дел в Заринске, Новоалтайске, Усть-Калманке и других территориальных органах края.

Транспорт уже укомплектован всем необходимым и сразу после церемонии направился в места несения службы.