Алтайские полицейские помогли девушке, слетевшей с трассы

Машину отбуксировали, а водителя с ребенком отогрели

13 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Фото с места случившегося / ГИБДД22

Полицейские в Краснощековском районе Алтайского края помогли девушке на заснеженной дороге. Об этом рассказали в краевом ГИБДД.

Патрульные увидели "Мазду" на трассе Шипуново – Краснощеково – Курья. Автомобиль выкинуло с дороги. Оказалось, что за рулем была девушка, которая не справилась с управлением и допустила съезд с трассы.

Правоохранители самостоятельно отбуксировали машину, а водителя и ее маленького пассажира отогрели в патрульном авто.

Водитель поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь.