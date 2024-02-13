Алтайские полицейские помогли девушке, слетевшей с трассы
Машину отбуксировали, а водителя с ребенком отогрели
13 февраля 2024, 13:30, ИА Амител
Фото с места случившегося / ГИБДД22
Полицейские в Краснощековском районе Алтайского края помогли девушке на заснеженной дороге. Об этом рассказали в краевом ГИБДД.
Патрульные увидели "Мазду" на трассе Шипуново – Краснощеково – Курья. Автомобиль выкинуло с дороги. Оказалось, что за рулем была девушка, которая не справилась с управлением и допустила съезд с трассы.
Правоохранители самостоятельно отбуксировали машину, а водителя и ее маленького пассажира отогрели в патрульном авто.
Водитель поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь.
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