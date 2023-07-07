Алтайские полицейские поймали курьера, который работал на телефонных мошенников

Мужчина за процент забирал деньги у жителей Бийска, Белокурихи и Тальменского района

07 июля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские задержали курьера, похитившего деньги у нескольких жителей Алтайского края по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Как сообщили в региональном МВД, только в Бийске в середине июня две женщины отдали аферисту полмиллиона рублей, чтобы откупить близких, которые якобы стали виновниками дорожных аварий.

"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Бийское" установили личность пособника телефонных мошенников. Им оказался 46-летний житель Новосибирской области. Подозреваемый, следуя указаниям "работодателей", забирал у доверчивых пожилых людей сбережения, а затем переводил их на указанные счета, оставляя себе в качестве вознаграждения 5% от общей суммы похищенного. За несколько дней такой противоправной деятельности злоумышленник успел объехать восемь жертв в Бийске, Белокурихе и Тальменском районе", – рассказали в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемого заключили под стражу, а других причастных к преступлениям лиц ищут.