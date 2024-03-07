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Алтайские полицейские поймали курьера, похитившего 2 млн рублей у 10 пенсионеров

18-летнего парня заключили под стражу

07 марта 2024, 09:49, ИА Амител

Купюры и монеты / Фото: amic.ru
Купюры и монеты / Фото: amic.ru

Полицейские задержали 18-летнего жителя Рубцовска, который забирал у пенсионеров деньги, обманутых по схеме "ваш родственник попал в беду".

Как сообщили в МВД региона, парень через интернет устроился курьером: забирал у пожилых людей деньги и переводил их нанимателям на счета, оставляя себе от 5 до 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание.

Жертвами парня стали десять пенсионеров из Локтевского, Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского, Алейского и Мамонтовского районов. В общей сложности он похитил у них больше 2 млн рублей. Задержали рубцовчанина на трассе возле Алейска, когда тот ехал в такси выполнять новые поручения.

На молодого человека завели дело по статье "Мошенничество" и заключили его под стражу. Теперь полицейские устанавливают личность организатора.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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гость

09:58:15 07-03-2024

Ну нашёл же у кого деньги тырить - дурак. Пенсы и так уже ограблены государством.Придурок.

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Элен без ребят

11:10:59 07-03-2024

гость (09:58:15 07-03-2024) Ну нашёл же у кого деньги тырить - дурак. Пенсы и так уже ог... по вашему можно тырить, например, у матери одиночки средних лет или у семьи студентов? у кого еще можно?

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Гость

10:08:38 07-03-2024

Теперь полицейские устанавливают личность организатора --- зачем, он скорее всего на Украине

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