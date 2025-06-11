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Алтайские полицейские раскрыли кражу чурок

Стражи порядка изъяли похищенное

11 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В селе Тюменцево Алтайского края полицейские раскрыли кражу древесины, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители остановили автомобиль, в кузове которого находились березовые чурки. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1981 и 1991 годов рождения. Одного из них четыре раза судили за кражу.

Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке. Также мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 11

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Иванна

10:32:07 11-06-2025

Заголовок огонь)

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Гость

10:36:18 11-06-2025

Так и пишите в заголовке - Поймали нелегальных мигрантов

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Гость

11:08:12 11-06-2025

Гость (10:36:18 11-06-2025) Так и пишите в заголовке - Поймали нелегальных мигрантов ... Которые похитили нелегальных мигрантов

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Гость

10:50:47 11-06-2025

Уфф! Дрова... А я уж подумал...

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бгг

10:51:51 11-06-2025

символично

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-

11:00:49 11-06-2025

Таджыкистон уже выразил свой протест?

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Гость

11:15:56 11-06-2025

"Я — капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом"😂

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ППШариков

11:21:04 11-06-2025

Богат русский язык...

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Гость

12:16:36 11-06-2025

Уж подумал что началась освободительная-пепортация в РФ ?
Аль нет.

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Гость

14:18:55 11-06-2025

заголовок бомба. Уж подумал, что опять чурки что то украли

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гость

15:06:47 11-06-2025

что украли? пять узбеков и двух таджиков.

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