Алтайские полицейские раскрыли кражу чурок
Стражи порядка изъяли похищенное
11 июня 2025, 10:20, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В селе Тюменцево Алтайского края полицейские раскрыли кражу древесины, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Правоохранители остановили автомобиль, в кузове которого находились березовые чурки. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1981 и 1991 годов рождения. Одного из них четыре раза судили за кражу.
Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке. Также мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
10:32:07 11-06-2025
Заголовок огонь)
10:36:18 11-06-2025
Так и пишите в заголовке - Поймали нелегальных мигрантов
11:08:12 11-06-2025
Гость (10:36:18 11-06-2025) Так и пишите в заголовке - Поймали нелегальных мигрантов ... Которые похитили нелегальных мигрантов
10:50:47 11-06-2025
Уфф! Дрова... А я уж подумал...
10:51:51 11-06-2025
символично
11:00:49 11-06-2025
Таджыкистон уже выразил свой протест?
11:15:56 11-06-2025
"Я — капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом"😂
11:21:04 11-06-2025
Богат русский язык...
12:16:36 11-06-2025
Уж подумал что началась освободительная-пепортация в РФ ?
Аль нет.
14:18:55 11-06-2025
заголовок бомба. Уж подумал, что опять чурки что то украли
15:06:47 11-06-2025
что украли? пять узбеков и двух таджиков.