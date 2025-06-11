Алтайские полицейские раскрыли кражу чурок

Стражи порядка изъяли похищенное

11 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В селе Тюменцево Алтайского края полицейские раскрыли кражу древесины, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители остановили автомобиль, в кузове которого находились березовые чурки. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1981 и 1991 годов рождения. Одного из них четыре раза судили за кражу.

Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке. Также мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.