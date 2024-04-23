Алтайские предприятия общепита "вывели из тени" сотрудников и 117 млн рублей

Факты нарушений сотрудники ФНС выявляют в рамках проекта "Общественное питание"

23 апреля 2024, 22:30, ИА Амител

Калькулятор / Фото: unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

С начала 2024 года предприятия общественного питания Алтайского края пробили чеков коррекции более чем на 117 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, подобные чеки позволяют исправить нарушения или ошибки в данных об операции.

Факты нарушений выявляют в рамках проекта "Общественное питание". Проверки проводятся на основании информации, полученной по результатам анализа деятельности предприятий общепита, и данных, поступивших в форме жалоб и обращений граждан. В общей сложности организациям направили 549 писем о необходимости устранить нарушения.

Также алтайские налоговики провели 197 рабочих встреч с представителями сферы общественного питания. В ходе них каждому предприятию рассказали о выявленных рисках и дали время устранить нарушения самостоятельно.

В конечном счете предприятия сами устранили нарушения и пробили чеков коррекции на сумму свыше 117 млн рублей. Кроме того, 131 организация повысила зарплату сотрудникам до среднего по отрасли уровню. С неофициально устроенными сотрудниками заключили 106 трудовых договоров. Также направлено 191 предостережение тем, кто не исправил нарушения, рассмотрено 28 административных дел. По ним три предприятия получили штрафы, а 25 – предупреждения.