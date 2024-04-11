Алтайские компании смогут предложить кейсы для решения проблем производства в стране
Производственные задачи они представят для участников Кубка по рационализации и производительности в Екатеринбурге
11 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
В этом году алтайские предприятия смогут представить свои кейсы участникам Кубка по рационализации и производительности. Соревнования лучших модернизаторов страны среди участников нацпроекта "Производительность труда" включают решение реальных проблем производства.
Самые эффективные идеи внедрят в работу компаний по всей России.
"В текущем году предприятия могут выступить в качестве соорганизатора Кубка и предложить собственные реальные производственные задачи для их решения командами. Кейсы могут быть встроены как в существующие конкурсные направления, так и в новые направления, созданные совместно. Об этом информирует Минэкономразвития России", – прокомментировал заместитель министра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Он также отметил, что подать заявку для участия приглашают все заинтересованные в нацпроекте компании.
В нынешнем году соревнования пройдут на площадке "ЕкатеринбургЭкспо" в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Вся информация о Кубке размещена на официальном сайте: http://ratio.worldskills.ru.
Каждый год, начиная с 2021-го, в Екатеринбурге проходит Кубок по рационализации и производительности, организованный Министерством экономического развития РФ и автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". В нем могут участвовать предприятия – участники национального проекта "Производительность труда", государственные корпорации, вузы и колледжи, не являющиеся участниками нацпроекта.Напомним, также алтайские компании, кто стал участником национального проекта "Производительность труда", могут пройти бесплатное обучение по экспорту.
Участники узнают, как осуществлять экспорт в условиях существующих ограничений, оформлять необходимые документы для вывоза товаров из России и их ввоза в другие страны. О том, как сделать продукцию компании узнаваемой на зарубежных рынках. Под руководством опытных наставников представители компаний освоят все необходимые навыки.
Программа предназначена также для поиска реальных партнёров и укрепления торговых связей между Россией и другими странами.
16:11:24 11-04-2024
Точно, сейчас побегу рассказывать как мы добились снижения производительности при производстве нашего продукта. Ведь это привело к снижению себестоимости и увеличению прибыли. Теперь хочу чтобы все мои конкуренты тоже так стали делать, ведь все мы люди братья.
22:49:14 11-04-2024
Конкуренция (далеко не соцсоревнование) .. кто ж будет делиться секретами производительности?
13:14:52 12-04-2024
У нас существует рационализаторская деятельность?У нас поощряется изобретательство?Вот уж не поверю.Да,в советское время было такое движение,его развивали ,рекламировали,привлекали массу народа.А после смены системы на нынешнюю, это явление вообще прекратило существование.То есть формально оно ,конечно,существует,ты можешь ,что то запатентовать за свои денежки,а потом ещё и платить за поддержание этого патента.Денежки,по моему ,немалые.Мало желающих найдётся.Вот такие вот они наши кейсы,саквояжи,чумоданы.