Алтайские компании смогут предложить кейсы для решения проблем производства в стране

Производственные задачи они представят для участников Кубка по рационализации и производительности в Екатеринбурге

11 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Кубок по рационализации и производительности / Фото: КАУ "АЦКР"

В этом году алтайские предприятия смогут представить свои кейсы участникам Кубка по рационализации и производительности. Соревнования лучших модернизаторов страны среди участников нацпроекта "Производительность труда" включают решение реальных проблем производства.

Самые эффективные идеи внедрят в работу компаний по всей России.

"В текущем году предприятия могут выступить в качестве соорганизатора Кубка и предложить собственные реальные производственные задачи для их решения командами. Кейсы могут быть встроены как в существующие конкурсные направления, так и в новые направления, созданные совместно. Об этом информирует Минэкономразвития России", – прокомментировал заместитель министра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Он также отметил, что подать заявку для участия приглашают все заинтересованные в нацпроекте компании.

В нынешнем году соревнования пройдут на площадке "ЕкатеринбургЭкспо" в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Вся информация о Кубке размещена на официальном сайте: http://ratio.worldskills.ru.

Каждый год, начиная с 2021-го, в Екатеринбурге проходит Кубок по рационализации и производительности, организованный Министерством экономического развития РФ и автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". В нем могут участвовать предприятия – участники национального проекта "Производительность труда", государственные корпорации, вузы и колледжи, не являющиеся участниками нацпроекта.Напомним, также алтайские компании, кто стал участником национального проекта "Производительность труда", могут пройти бесплатное обучение по экспорту.

Участники узнают, как осуществлять экспорт в условиях существующих ограничений, оформлять необходимые документы для вывоза товаров из России и их ввоза в другие страны. О том, как сделать продукцию компании узнаваемой на зарубежных рынках. Под руководством опытных наставников представители компаний освоят все необходимые навыки.

Программа предназначена также для поиска реальных партнёров и укрепления торговых связей между Россией и другими странами.