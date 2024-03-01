Число предприятий с экономикой замкнутого цикла выросло за последние два-три года

01 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Пластиковые бутылки / Фото: unsplash.ciom

Алтайские промышленники стали чаще заниматься переработкой отходов. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", число предприятий с экономикой замкнутого цикла выросло за последние два-три года. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на заседании комиссии Общественной палаты региона.

В качестве одного из примеров министр привел новоалтайское предприятие "Моквин", которое перерабатывает бывшие в употреблении аккумуляторы в цветной металл. Еще одна компания из города, "Цвит", занимается проектом по переработке пластика в синтепон. Другая алтайская компания, занятая в переработке, – "Сисорт". Сейчас она успешно производит оборудование по сортировке твердых коммунальных отходов. Барнаульский "Полимерпласт" перерабатывает пленку и пластик в специальные трубы, на которые потом наматывают изоленту.

"Десятка полтора-два таких примеров у нас точно уже есть. И все они появились за последние два-три года. Бизнес заинтересован в переработке вторичных отходов. Мы как государство, как органы исполнительной власти должны создавать условия бизнесу, для того чтобы таких кейсов, таких примеров становилось больше", – сказал Химочка. Попал в разряд экологичных и заринский завод "Русская кожа". За прошлый год здесь переработали 275 тысяч шкур крупного рогатого скота – это больше, чем поголовье коров в Алтайском крае. Сырье везут из убойных пунктов и с мясокомбинатов со всего федерального округа. Почему кожевенное предприятие просто необходимо Сибири, объяснила его руководитель Ольга Усова.

"Алтайский край – это молочный, мясной регион, и вообще в Сибирском федеральном округе большое количество крупного рогатого скота. Шкура – это уже как побочный продукт, который образуется в результате деятельности. Шкуры мы превращаем в востребованный полноценный продукт – натуральную кожу, которая потом уже в дальнейшем используется в разных абсолютно сферах деятельности: обувь, одежда, мебель, обшивки автомобилей", – сказала Усова. На предприятии перерабатывают не только шкуру, которая сама по себе является отходом животноводства, но и побочные продукты, образующиеся в процессе производства кожи.

"Практически весь объем мы перерабатываем в дальнейшее производство. Наша побочная деятельность – это мездра, мы перерабатываем ее до жира, а жир реализуем. Это могут быть какие-то иловые отходы, которые потом идут как рекультивант. Это могут быть остатки кожи, которые тоже могут потом в дальнейшем использоваться для производства желатина, колбасных оболочек, белковых продуктов, которые идут как белковые добавки", – сказала руководитель. А еще на кожевенном заводе есть очистные сооружения. По словам Усовой, среди предприятий отрасли такая система – редкость. Воду, которую используют на производстве, очищают и вновь пускают в оборот.