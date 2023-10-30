Алтайские рестораторы готовы стать курьерами по доставке еды

Чтобы прочувствовать на себе, что такое курьерская доставка и отладить все процессы в своих заведениях

30 октября 2023, 06:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайские рестораторы готовы попробовать себя в качестве курьеров по доставке еды. Поучаствовать в таком эксперименте предлагает сервис "Яндекс Еда". Его суть в том, чтобы владельцы ресторанов, шеф-повара, маркетологи и даже официанты прочувствовали на себе, что такое курьерская доставка, и впоследствии могли отладить все процессы в своих заведениях. К примеру, улучшить систему выдачи заказов, изменить упаковку блюд и другое. В Москве ряд представителей ресторанного бизнеса уже заявили о своем участии. Интересной идеей называют программу и некоторые алтайские рестораторы. Своим мнением с радиостанцией Бизнес ФМ Барнаул поделилась генеральный директор группы ресторанов Белокурихи Елена Белоусова.

"Я сама участвую во всех процессах в своей организации – работала и официантом, и барменом, и поваром, и технологом. Это мне позволяет лучше понимать сотрудников и где-то принимать более правильные решения. Если я смогу понимать еще и возможности доставки, как можно это улучшить, сделать интереснее и быстрее, я бы с удовольствием поучаствовала", – отметила Белоусова.

Однако, подчеркнула эксперт, в Белокурихе нет сервисов доставки еды, поэтому рестораторы вынуждены искать варианты отправки пищи к заказчикам. Порой это делают таксисты. А если нет организации, которая бы занялась доставкой, то нет и определенных правил качества сервиса и услуг. Были случаи, когда курьеры-волонтеры не доносили заказ до квартиры, кто-то требовал дополнительные деньги за доставку.

Алтайский ресторатор с огромным стажем Евгений Кураков отметил, что идея "Яндекса" интересная, но не новая. К примеру, он уже пробовал себя в качестве курьера в пандемию.

"Это точно эффективно – при любой погоде предпринимателю погрузиться под капот бизнеса и немного спуститься. Проблемы известны. Самая неочевидная и не связанная с клиентом, который получает свой продукт, – это зона ожидания для курьеров. Я знаю, что кто-то из новосибирских рестораторов на последнем форуме рассказывал, как оборудовал зону ожидания для курьеров, где у них бесплатный чай или кофе. С таким подходом институт курьеров, наверное, смог бы расти и преображаться", – указал Кураков.

По его мнению, очень важно и то, как выглядят курьеры – как они одеты, чем оснащены. Также необходимо обучать их сервису доставки, чтобы улучшать качество услуги.