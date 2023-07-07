Алтайские росгвардейцы поймали сбежавшего из дурдома пациента
Беглеца нашли в семи километрах от медучреждения
07 июля 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: Росгвардия Республики Алтай
В Горно-Алтайске сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего пациента психбольницы, сообщили в управлении.
Сотрудники одной из групп задержания – прапорщик Александр Ардиматов и старший сержант Николай Краев – следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на мужчину, приметы которого совпадали с теми, что были указаны в ориентировке.
"Оказалось, что это и есть сбежавший пациент, с момента ухода из медицинского учреждения успевший преодолеть около семи километров пешком", – говорится в сообщении.
В итоге беглеца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
09:21:29 07-07-2023
БарнАул - это один большой дурдом! И ловить никого не надо.
10:50:00 07-07-2023
Гость (09:21:29 07-07-2023) БарнАул - это один большой дурдом! И ловить никого не надо. ... Ты буковки-то научись сначала различать, а потом оформляй свой высер
12:57:19 07-07-2023
Гость (10:50:00 07-07-2023) Ты буковки-то научись сначала различать, а потом оформляй св... Как "остроумно", однако. Но ты глуп. Потому что ничего не понял.
10:15:54 07-07-2023
Сумасшедшего зовут случайно не Жан Клод Терминатор ?
12:05:12 07-07-2023
Дурдом - в заголовке как-то некорректно((
12:11:25 07-07-2023
То есть случайно наткнулись, не в результате упорных СОРМ? В чём героизм данных функционеров? Аж в новости прописали...
12:54:40 07-07-2023
Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,про снос домов в Китае и про здоровый образ жизни? То-то его в комментариях не видно-в бега ушёл!
14:36:51 07-07-2023
Гость (12:54:40 07-07-2023) Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,... Да точно он, прикрыли наконец-то болезного :-)
15:28:22 07-07-2023
Гость (12:54:40 07-07-2023) Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,... Может, он в бега ушел, чтобы не жить рядом с таким как ты, как бы помягче выразиться, "цветочком" дурно пахнущим? Тогда с его стороны это достаточно разумное решение...