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Алтайские росгвардейцы поймали сбежавшего из дурдома пациента

Беглеца нашли в семи километрах от медучреждения

07 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: Росгвардия Республики Алтай
Фото: Росгвардия Республики Алтай

В Горно-Алтайске сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего пациента психбольницы, сообщили в управлении.

Сотрудники одной из групп задержания – прапорщик Александр Ардиматов и старший сержант Николай Краев  – следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на мужчину, приметы которого совпадали с теми, что были указаны в ориентировке.

"Оказалось, что это и есть сбежавший пациент, с момента ухода из медицинского учреждения успевший преодолеть около семи километров пешком", – говорится в сообщении.

В итоге беглеца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Республика Алтай Росгвардия

Комментарии 9

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Гость

09:21:29 07-07-2023

БарнАул - это один большой дурдом! И ловить никого не надо.

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Гость

10:50:00 07-07-2023

Гость (09:21:29 07-07-2023) БарнАул - это один большой дурдом! И ловить никого не надо. ... Ты буковки-то научись сначала различать, а потом оформляй свой высер

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Гость

12:57:19 07-07-2023

Гость (10:50:00 07-07-2023) Ты буковки-то научись сначала различать, а потом оформляй св... Как "остроумно", однако. Но ты глуп. Потому что ничего не понял.

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Гость

10:15:54 07-07-2023

Сумасшедшего зовут случайно не Жан Клод Терминатор ?

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Светлана

12:05:12 07-07-2023

Дурдом - в заголовке как-то некорректно((

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Гость

12:11:25 07-07-2023

То есть случайно наткнулись, не в результате упорных СОРМ? В чём героизм данных функционеров? Аж в новости прописали...

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Гость

12:54:40 07-07-2023

Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,про снос домов в Китае и про здоровый образ жизни? То-то его в комментариях не видно-в бега ушёл!

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Гость

14:36:51 07-07-2023

Гость (12:54:40 07-07-2023) Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,... Да точно он, прикрыли наконец-то болезного :-)

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Гость

15:28:22 07-07-2023

Гость (12:54:40 07-07-2023) Это не тот,что ежедневно про стекловатные человейники пишет,... Может, он в бега ушел, чтобы не жить рядом с таким как ты, как бы помягче выразиться, "цветочком" дурно пахнущим? Тогда с его стороны это достаточно разумное решение...

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