Алтайские росгвардейцы поймали сбежавшего из дурдома пациента

Беглеца нашли в семи километрах от медучреждения

07 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: Росгвардия Республики Алтай

В Горно-Алтайске сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего пациента психбольницы, сообщили в управлении.

Сотрудники одной из групп задержания – прапорщик Александр Ардиматов и старший сержант Николай Краев – следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на мужчину, приметы которого совпадали с теми, что были указаны в ориентировке.

"Оказалось, что это и есть сбежавший пациент, с момента ухода из медицинского учреждения успевший преодолеть около семи километров пешком", – говорится в сообщении.

В итоге беглеца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.