Алтайские рыбаки сняли, как дикая норка крадёт огромную щуку из улова
Целую рыбу зверьку всё же не отдали, но и без угощений не оставили
20 февраля 2023, 11:16, ИА Амител
Кадр из видео: Минприроды Алтайского края
В Алтайском крае рыбаки сняли на видео норку, которая попыталась украсть у них щуку. Ролик опубликован на странице регионального Минприроды во "ВКонтакте".
На кадрах зверёк пытается утащить улов, но рыбак, весело его пристыжая, не даёт этого сделать.
В министерстве при этом отметили, что новую знакомую мужчины всё же угостили большим куском рыбы, с которым она быстро убежала.
В каком районе рыбаки сняли животное, не уточняется.
Ранее в Алтайском крае кабан бежал по трассе в Залесово, соблюдая ПДД.
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