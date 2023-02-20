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Алтайские рыбаки сняли, как дикая норка крадёт огромную щуку из улова

Целую рыбу зверьку всё же не отдали, но и без угощений не оставили

20 февраля 2023, 11:16, ИА Амител

Кадр из видео: Минприроды Алтайского края
Кадр из видео: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае рыбаки сняли на видео норку, которая попыталась украсть у них щуку. Ролик опубликован на странице регионального Минприроды во "ВКонтакте".

На кадрах зверёк пытается утащить улов, но рыбак, весело его пристыжая, не даёт этого сделать.

В министерстве при этом отметили, что новую знакомую мужчины всё же угостили большим куском рыбы, с которым она быстро убежала.

В каком районе рыбаки сняли животное, не уточняется.

Ранее в Алтайском крае кабан бежал по трассе в Залесово, соблюдая ПДД.

Комментарии 5

  • Клёвый клёв!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надеюсь, поделились потом со зверьком своим уловом?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Упустили норковую шапку
    20 февраля, Гость   Ответить
  • хорошо что угостили зверушку. надо было еще оставить на будущее
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Норок по всему АК полным-полно. Регулярно наблюдаю их в согре в естественной среде обитания. Хотя, норка для АК- неэндемик, это потомки расплодившиеся от сбежавших со звероферм зверьков. Наши местные эндемики из куньих это хорьки, ласки, горностаи и соболя
    20 февраля, Гость   Ответить
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