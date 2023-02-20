Алтайские рыбаки сняли, как дикая норка крадёт огромную щуку из улова

Целую рыбу зверьку всё же не отдали, но и без угощений не оставили

20 февраля 2023, 11:16, ИА Амител

Кадр из видео: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае рыбаки сняли на видео норку, которая попыталась украсть у них щуку. Ролик опубликован на странице регионального Минприроды во "ВКонтакте".

На кадрах зверёк пытается утащить улов, но рыбак, весело его пристыжая, не даёт этого сделать.

В министерстве при этом отметили, что новую знакомую мужчины всё же угостили большим куском рыбы, с которым она быстро убежала.

В каком районе рыбаки сняли животное, не уточняется.

Ранее в Алтайском крае кабан бежал по трассе в Залесово, соблюдая ПДД.