Алтайские селлеры вновь могут бесплатно поставлять товары на Wildberries

Долго ли это продолжится? Предприниматель поделилась тонкостями и перспективами работы с маркетплейсом

03 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайские селлеры снова могут бесплатно поставлять товары на Wildberries. Осенью маркетплейс резко увеличил стоимость отгрузки из-за перегрузки складов. Например, за отгрузку 200 зимних курток поставщики вынуждены были платить не менее 200 тысяч рублей, хотя летом эта услуга была бесплатной.

C декабря Wildberries вернул бесплатные слоты. Однако предприниматели опасаются, что с началом летнего сезона ограничения могут повториться. Предприниматель и основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири" Евгения Кобелькова рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как обстоят дела у продавцов.

"Скоро будет летний сезон – большинство селлеров уже сейчас грузят сезонную одежду. Есть предположение, что в феврале – марте опять будет много поставок на склады, соответственно, может быть меньше бесплатных приемок. Но мы готовы, мы уже это закладываем в юнит-экономику. Вероятнее всего, на самом деле склады Wildberries были перегружены, поэтому он ввел такое ограничение для поставщиков, чтобы снизить объем поставок на склады", – говорит Евгения Кобелькова.

Несмотря на сложности с отгрузкой, Wildberries сохраняет лидирующую позицию среди селлеров благодаря высокому трафику покупателей, подчеркнула она. Однако предприниматели отмечают нехватку складских площадок в Сибири. Ближайший логистический центр Wildberries находится в Новосибирске, но из-за перегрузки работать с ним алтайским поставщикам дорого. Новый склад строится в Красноярске, но сроки его открытия пока не уточняются.

Пока алтайские селлеры вынуждены отправлять товары в Москву, Электросталь и Казань, что значительно увеличивает расходы. Однако уже скоро ситуация может измениться: в Новоалтайске строится крупный распределительный центр, первую очередь которого планируют сдать в сентябре текущего года.