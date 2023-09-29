Воспитанники подарили своему учителю микроавтобус в Павловске

Один из выпускников создал телеграм-канал, при помощи которого удалось собрать нужную сумму

29 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео / "Вести Алтай"

Жители Павловска подарили своему учителю микроавтобус. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Старый автобус, на котором ездил физрук и тренер по баскетболу Валерий Манаков, стал часто выходить из строя, а без него педагог не мог возить воспитанников на соревнования.

Тогда один из выпускников создал телеграм-канал, в котором собралось 500 подписчиков. Каждый сделал свой небольшой вклад в общую сумму и вместе они смогли собрать денег на машину для тренера. Всего Валерию Манакову подарили миллион рублей.

Тот, кто создал канал, признался, что вынашивал идею много лет. Подарок тренеру вручили на стадионе, куда его пригласили, попросив прихватить с собой валидол.