НОВОСТИОбщество

Воспитанники подарили своему учителю микроавтобус в Павловске

Один из выпускников создал телеграм-канал, при помощи которого удалось собрать нужную сумму

29 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео / "Вести Алтай"
Кадр из видео / "Вести Алтай"

Жители Павловска подарили своему учителю микроавтобус. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Старый автобус, на котором ездил физрук и тренер по баскетболу Валерий Манаков, стал часто выходить из строя, а без него педагог не мог возить воспитанников на соревнования. 

Тогда один из выпускников создал телеграм-канал, в котором собралось 500 подписчиков. Каждый сделал свой небольшой вклад в общую сумму и вместе они смогли собрать денег на машину для тренера. Всего Валерию Манакову подарили миллион рублей.

Тот, кто создал канал, признался, что вынашивал идею много лет.  Подарок тренеру вручили на стадионе, куда его пригласили, попросив прихватить с собой валидол.

Алтайский край школы и детсады

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:10:17 29-09-2023

не школьники а родители школьников скинулись

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:58 29-09-2023

Гость (09:10:17 29-09-2023) не школьники а родители школьников скинулись... Читайте, пожалуйста, внимательно - ВЫПУСКНИКИ школы )))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

09:17:08 29-09-2023

Молодцы!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:38 29-09-2023

Ну че там за аппарат они за лям купили? за лям сейчас только расколотый унитаз купишь - можешь сесть и сидеть на нем

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:50 29-09-2023

Какие молодцы! Многие даже добрым словом не вспоминают своих учителей,которые дали им путевку в жизнь)))Мне как-то слабо верится,что,к примеру, люди у власти в крае кинутся поздравлять своих учителей хотя бы букетом в Год учителя. Хотя...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров