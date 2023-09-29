Воспитанники подарили своему учителю микроавтобус в Павловске
Один из выпускников создал телеграм-канал, при помощи которого удалось собрать нужную сумму
29 сентября 2023, 08:35, ИА Амител
Жители Павловска подарили своему учителю микроавтобус. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Старый автобус, на котором ездил физрук и тренер по баскетболу Валерий Манаков, стал часто выходить из строя, а без него педагог не мог возить воспитанников на соревнования.
Тогда один из выпускников создал телеграм-канал, в котором собралось 500 подписчиков. Каждый сделал свой небольшой вклад в общую сумму и вместе они смогли собрать денег на машину для тренера. Всего Валерию Манакову подарили миллион рублей.
Тот, кто создал канал, признался, что вынашивал идею много лет. Подарок тренеру вручили на стадионе, куда его пригласили, попросив прихватить с собой валидол.
09:10:17 29-09-2023
не школьники а родители школьников скинулись
09:23:58 29-09-2023
Гость (09:10:17 29-09-2023) не школьники а родители школьников скинулись... Читайте, пожалуйста, внимательно - ВЫПУСКНИКИ школы )))
09:17:08 29-09-2023
Молодцы!
09:56:38 29-09-2023
Ну че там за аппарат они за лям купили? за лям сейчас только расколотый унитаз купишь - можешь сесть и сидеть на нем
15:11:50 29-09-2023
Какие молодцы! Многие даже добрым словом не вспоминают своих учителей,которые дали им путевку в жизнь)))Мне как-то слабо верится,что,к примеру, люди у власти в крае кинутся поздравлять своих учителей хотя бы букетом в Год учителя. Хотя...