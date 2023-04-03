Алтайские школьники потолстели

В семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей

03 апреля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Школьники Алтайского края стали чаще страдать от ожирения, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков регионального управления Роспотребнадзор Елена Боброва. На круглом столе "Здоровое питание" она сказала, что распространённость избыточной массы тела и ожирения среди учеников в крае выше, чем во всём СФО, пишет "Толк".

"Проведена оценка фактического питания детей школьного возраста путём анкетирования. Это порядка двух тысяч человек. Согласно опросу, наиболее высокий показатель у учащихся начальных классов – 38%, у 5-9-х классов – 37%", – рассказала специалист.

При этом в семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей, что говорит о несоблюдении здорового образа жизни и питания, отметила Боброва.

В связи с этим разрабатывают рассчитанную на три года межведомственную региональную программу "Профилактика ожирения и избыточной массы тела у школьников Алтайского края". Её цель – принять меры по формированию культуры здорового питания и повышению престижа ЗОЖ в семьях школьников с лишним весом.