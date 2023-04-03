Алтайские школьники потолстели
В семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей
03 апреля 2023, 12:20, ИА Амител
Школьники Алтайского края стали чаще страдать от ожирения, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков регионального управления Роспотребнадзор Елена Боброва. На круглом столе "Здоровое питание" она сказала, что распространённость избыточной массы тела и ожирения среди учеников в крае выше, чем во всём СФО, пишет "Толк".
"Проведена оценка фактического питания детей школьного возраста путём анкетирования. Это порядка двух тысяч человек. Согласно опросу, наиболее высокий показатель у учащихся начальных классов – 38%, у 5-9-х классов – 37%", – рассказала специалист.
При этом в семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей, что говорит о несоблюдении здорового образа жизни и питания, отметила Боброва.
В связи с этим разрабатывают рассчитанную на три года межведомственную региональную программу "Профилактика ожирения и избыточной массы тела у школьников Алтайского края". Её цель – принять меры по формированию культуры здорового питания и повышению престижа ЗОЖ в семьях школьников с лишним весом.
12:51:54 03-04-2023
Обалдеть!!!!!!! В крае, с одним из самых большим %-м заболеваемостью эндокринной системы, пытаются навязать правильное питание. ЛОЛ..........А понял как обычно, "Имитируем, бурную деятельность, о заботе населения!?"
13:21:45 03-04-2023
А про то, что ожирение - болезнь бедных, Боброва не слышала?.. Для начала неплохо бы иметь деньги на правильное питание.
13:32:43 03-04-2023
правильно питаться это отказаться от легких углеводов, плохих жиров (трансжиры, растительные жиры) в пользу белка и правильных жиров... На стоимость питания это никак практически не влияет...
13:36:41 03-04-2023
Разумные аргументы!
13:58:20 03-04-2023
Обратите внимание на режим и рацион в школе. Особенно у младшеклассников. Иные вопросы отпадут.
14:10:27 03-04-2023
На стоимость питания это никак практически не влияет... - Ок, давайте примерное "правильное" дневное меню, и поглядим, какая у этого меню стоимость. По сравнению с булочками и макарошками, которые, как известно, стоят всегда одинаково.
14:21:18 03-04-2023
Так детей постоянно приучают сидеть на стульях и никого не беспокоить. В садике их на стулья высаживают, вместо того, чтобы организовывать двиг.активность. В школе - аналогично. "Не бегать!", "Сидите тихо!" - и это на переменках и на праздниках. Даже на физкультуре! Дети зачастую сидят на лавочках. Конечно, проще посадить их, чем организовать. А потом удивляемся, что дети без движения толстеют.
14:23:24 03-04-2023
"Ок, давайте примерное "правильное" дневное меню, и поглядим, какая у этого меню стоимость." ---- Гость, на самом деле каши, овощные салаты, пюре (из свёклы, моркови, капусты) не дороги. Вместо сладкой газировки - вода, вместо чипсов - домашние сухарики, вместо сосиски в тесте - тост с сыром. По цене, уж поверьте, вполне доступно.
14:26:20 03-04-2023
Ребята, не оправдываю ни Роспотребнадзор, ни цены, но посмотрите, что на фудкортах творится. Малышей начиная с двух лет поят колой и картошкой фри кормят. Подростками все забито и в будни, и в выходные. Понятно они не хотят гречку с курицей есть. Удобнее все валить на кого-то.
14:49:33 03-04-2023
Гость, на самом деле каши, овощные салаты, пюре (из свёклы, моркови, капусты) не дороги. - Бггг. Овощные салаты? Из капусты, морквы и свеклы онли? Пюре из свеклы? Вы сами-то его есть будете, или все же яблоко лучше? А цена на яблоки уже как-то кусается. Огурцы, помидоры не рассматриваются в принципе? Так морковка у вас из ушей полезет, если только ее каждый день употреблять. "вместо сосиски в тесте - тост с сыром" - вы цены на нормальный сыр видели? Это раз. И два - чем кусок хлеба с невидимым ломтиком сыра лучше куска теста? Теперь еще - где в вашем меню мясо? Или рыба? Молочка? Вы ребенка всерьез собрались кормить одними кашами на воде, сухарями и свеклой с морковкой? Я ж не зря у вас прошу раскладку на день. А фраза "на самом деле недорого" - это сколько в граммах и деньгах, и чего? Еще раз - дайте примерное дневное меню с ценами. Тогда разговор будет предметным. Потому что в этом меню должны быть отнюдь не только каша и морковка.
15:02:36 03-04-2023
Ну да, тут все в комплексе влияет:
- Образ питания родителей (многие сами предпочитают фаст-фуд и газировку), пичкают этим же детей;
- Качество питания в школе (не вкусно, много "быстрых" углеводов, не сбалансировано, не регулярно);
- Доступность качественного школьного питания;
- Ограниченность в движении (Гиподинамия). Ну тут и родители ленятся водить на спорт и спорт дорогой и в школе не особо организуют движ детей.
- Наследственность родителей (дети сейчас в основном от тех родителей), что сами уже получили эндокринные нарушения на питании фаст-фудом, сахоросодержащими напитками, выпечкой, сладостями и прочее.
Проблема действительно серьезная и надо решать сразу программно по всем направлениям, а не бить "в одну точку".
15:17:15 03-04-2023
"Бггг. Овощные салаты? Из капусты, морквы и свеклы онли? Пюре из свеклы? Вы сами-то его есть будете, " --- Гость, нда, "бггг"... Вот оно, лицо любителя чипсиков и газировочки. А мы, представьте себе, с удовольствием едим овощные салаты и вареные овощи, и салаты из редки, репы, и т.д. Но в нашей семье нормальные вкусовые предпочтения. Что касается мяса, сыра и т.д., вам на чиспы, газировку и пиво хватает? То-то же. А на мясо, сыр и т.д. - уже нет, получается.
15:38:07 03-04-2023
А мы, представьте себе, с удовольствием едим овощные салаты и вареные овощи, и салаты из редки, репы, и т.д.-----------Гость, ну не едят это дети. Сомневаюсь, что вареной морковкой и редькой можно наесться.
15:40:10 03-04-2023
Вот оно, лицо любителя чипсиков и газировочки. - Ясно-понятно. Раскладки по ценам не будет. Будет словоблудие и передергивание. Идите дальше жевать репу и "редку" всей семьей. И грызть офигительно полезные сухарики и тосты. Без мяса, молока и рыбы. Оздоравливайтесь дальше, так сказать.
15:43:34 03-04-2023
"Гость, ну не едят это дети." --- Гость, едят еще как! Морковные котлетки, отварная свёкла, нарезанная пластиками и т.д. Вкус моих детей не испорчен фастфудом, так что как раз чипсы и газировку дети отказыываются есть (когда кто-то пытается их угостить). А вот овощи с удовольствием.
15:44:00 03-04-2023
Сомневаюсь, что вареной морковкой и редькой можно наесться. - Да он детей только на картинке видел. Мальчику-подростку лет 13-14 самое же оно для роста и развития не кусок мяса с нормальным гарниром, а пюрешечку свекольную. Или морковочку с репкой на пожевать. Ну можно еще ломтик сыра на тоненький тост. И все, на весь день хватит, инфа сотка.
15:44:17 03-04-2023
"Сомневаюсь, что вареной морковкой и редькой можно наесться" --- Гость, а что ВАШИ дети едят?
15:44:59 03-04-2023
А мы, представьте себе, с удовольствием едим овощные салаты и вареные овощи, и салаты из редки, репы, и т.д. ------- Ласковая клоунэсса, чем ты своих детей в январе кормишь???? ПДНщицы фас кукушку!!! Она детей голодом зимой морит или химозными овощами кормит!!!! А весной она детей березы обгладывать заставляет, чтоб свежий березовый джюс попробовали...
16:07:13 03-04-2023
Морковные котлетки, отварная свёкла, нарезанная пластиками и т.д. - Вареная свекла - это ни разу не еда. Так, баловство. Салатик. Морковными котлетками три раза в день сыт тоже не будешь. Да еще и на постоянной основе. Так что едят ваши дети кроме морковки и свеклы? А то, может, и правда пора опеке заняться такой семьей?..
16:13:36 03-04-2023
Гость, а что ВАШИ дети едят? - еду. Мясо там, рыбку. Супчики. Овощи все, а не только капусту и свеклу. Картошку, к слову, тоже едят. Сыр. Творог и сметану. Гречку, рис, пшенку и т.д. И хлеб едят, и нормальные макароны - почему нет. А еще едят фрукты, не заменяя их на свеклу и морковку, представляете себе? А вы и дальше не портите своим детям вкус, только не забудьте - одного такого, правильного, не так давно приземлили. Ребенок с голоду помер.
16:30:03 03-04-2023
Если есть наследственная предрасположенность к полноте, придется всю жизнь пищевые привычки контролировать, чтобы быть в здоровой форме. Без такого фактора наследственности жить гораздо проще.
16:36:51 03-04-2023
Вывод один. Большинство родителей не хотят заниматься здоровым питанием своих детей. Проще свалить эту проблему на кого-то. На школу, например, на отсутствие денег, на некачественные продукты, на тлетворное влияние Запада. Только не на себя любимых. Для государства же рожали!
17:00:48 03-04-2023
на отсутствие денег - а это клинический факт. Здоровое сбалансированное питание стоит дороже, чем дешевое и богатое углеводами. Речь не о фастфуде, у реально бедных на него денег не будет, это не так дешево. Речь о том, что набить желудок недорогими макаронами с непонятного качества сосиской или хлебом с некачественным маслом обойдется дешевле, чем приготовить кусок мяса с той же пресловутой морковкой или капустой. Или кусок рыбы. Или поесть творога и сыра. Но гость выше делает вид, что он этого не понимает. И эту проблему не решить никакой пропагандой - если у человека нет денег на фрукты для детей, хоть как ему на уши присядь, они не появятся.
17:16:14 03-04-2023
Интересно как у детей/внуков, грозы морковки, свеклы и капусты, кожа нормального цвета? А с зубами как? Если он их по три раза в день травой кормит...
17:53:57 03-04-2023
Помню свой 10 А выпуска 1980 года. Из 30-ти человек один мальчик был с весом немного выше среднего. С утра до ночи нас невозможно было загнать с улицы домой. А сейчас проезжая по улицам какого - нибудь пригородного поселка, детей можно увидеть только около школы, если повезет.
18:06:34 03-04-2023
Всё верно на счёт правильно питаться, нужны не малые деньги!
19:28:04 03-04-2023
"Интересно как у детей/внуков, грозы морковки, свеклы и капусты, кожа нормального цвета? А с зубами как?" --- Гость, у вас с головой всё в порядке? У ваших какого цвета кожа после химической газировки диких расцветок и чипсов с хим.вкусами? А с зубами как?
19:28:58 03-04-2023
Комментаторы просто отжигают в своей тупости. Своих детей кормят фастфудом, но переживают за тех, кто кормит детей здоровой пищей %-)
19:30:59 03-04-2023
"если у человека нет денег на фрукты для детей, хоть как ему на уши присядь, они не появятся." --- Гость, у алкашей нет денег на фрукты детям. А нормальные люди уж на яблоки и апельсины деньги найдут. Никто не ждёт, что вы ананасами и питахайей будете кормить детей каждый день. Но уж отечественные фрукты вполне доступны.
19:33:16 03-04-2023
Помню свой 10 А выпуска 1980 года.---------------- тогда было полно бесплатных спортивных секций. Все дети имели возможность бегать, прыгать, играть с мячом. Сейчас надо иметь хорошую финансовую поддержку, чтобы ребенок мог как-то развивать спортивные способности.
20:06:27 03-04-2023
какого цвета кожа после химической газировки диких расцветок и чипсов с хим.вкусами? А с зубами как? ------ Да тыж моя тупышка... В какой синопс головного мозга тебе прилетела инфа, что мои дети пьют газировки цветные и чипсы едят? Или, раз не тюря из свеклы и морковки в меню 5 раз в неделю, то все, на столе химоза? Не побоюсь тебя расстроить, но ты в лужу газанула. Мои дети принимают пищу в достаточном количестве. Я не ограничиваю их питание одной травой. И мясо коровок/свинок/курочек/уточек кушают, и рыбку у нас пойманную и привезенную с морей. И даже яички птичек. Даже перепелкины. Ну а ты продолжай морковкой со свеклой кормить. М.б. уши отрастят и мех с диетическим мясом 3-4 килограмма.
20:07:01 03-04-2023
"тогда было полно бесплатных спортивных секций" --- Гость, и сейчас хватает. У нас под боком, например, спорт. школа Олимпия (Павловский тракт), ребенок туда бесплатно ходил заниматься. В школе спорт. секции тоже бесплатные, запись как на доп. образование (ЛФК, волейбол и т.д.). Пожалуйста, записывайте ребенка на занятия. Но нет, вам проще отговорки найти в виде "нет хорошей финансовой поддержки".
20:12:06 03-04-2023
Сейчас надо иметь хорошую финансовую поддержку, чтобы ребенок мог как-то развивать спортивные способности.++++++
у меня сейчас ребенок ходит в "импульс" на настольный теннис. сначала занимался 2 раза в неделю по 1,5 часа занятие, потом сказал, что хочет больше. 12 занятий по 1,5 часа за 2,2 т.рублей в месяц это хорошая финансовая поддержка? или просто кто то меньше пива выпьет или минус одно платишко?
20:15:48 03-04-2023
вам проще отговорки найти в виде "нет хорошей финансовой поддержки".++++++ просто сидят тупарики и не зная окружающей среды комменты пишут.
21:31:48 03-04-2023
"Да тыж моя тупышка..." --- Гость, в зеркало глянь, коли хочешоь тупышку увидеть. Понятно, что тебе проще пиво себе купить, чем детям фрукты. А потом плачешься, денег нет. Фу на таких.
21:38:08 03-04-2023
"у меня сейчас ребенок ходит в "импульс" на настольный теннис" --- Гость, добавлю, знакомые ребенка в спорткомплекс Обь водят несколько раз в неделю (КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Обь»), занятия БЕСПЛАТНЫЕ. Отличная закалка и физ. подготовка.
21:38:47 03-04-2023
"М.б. уши отрастят и мех с диетическим мясом 3-4 килограмма." --- Гость, смотри, чтобы у тебя что не выросло вместо мозгов. Пустое место быстро всякой фигнёй зарастает.
21:59:46 03-04-2023
в зеркало глянь, коли хочешоь тупышку увидеть. ----- Извини, я ошибся назвав тебя тупышкой. Был не прав, исправляюсь. Ты ТУПИЦА!!!!
22:02:01 03-04-2023
Пустое место быстро всякой фигнёй зарастает.--------- По тебе видно. Синегнойка с розеолой межушный ганглий заполонила... Терпи. Придет твоя очередь и тебя вылечат
23:56:16 03-04-2023
А чему удивляться. Не родителям не детям здоровая пища не доступна. В продуктовых магазинах всяческое фуфло по ТУ для получения сверхприбыли. Из за сумашедших цен недоступны спортзалы и бассейны, спортивные секции.
00:21:17 04-04-2023
Два умника : один с кафедры гигиены детей и подростков, другой с кафедры гигиены питания
00:56:11 04-04-2023
Всем извесно овощи все химозные; а школа травмирует детей дисциплиной (изверги, заставляют сидеть на уроках). <--- Вон сколько виноватых, крайнего найти как раз плюнуть, зачем работать над здоровьем детей)))
06:01:31 04-04-2023
нормальное здоровое питание реально выходит дороже. Каша/три яйца на утро. Филе курицы/индейки/рыбы с овощами на обед, банан + йогурт на перекус, творог на ужин. Это и дороже и технически по готовке больше заморочек, чем сварил ведро макарон с окорочками, либо ведро моркови с редькой.