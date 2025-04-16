Алтайские школьники завоевали призовые места на Всероссийской олимпиаде по химии и физике

Ребята добились успеха благодаря поддержке Фонда Мельниченко и СГК

16 апреля 2025, 18:05, ИА Амител

"Наследники Ползунова" / Фото: АлтГТУ

Учащиеся Центра талантов Фонда Мельниченко "Барнаул" ("Наследники Ползунова") и его бийского филиала, созданных при поддержке фонда и Сибирской генерирующей компании (СГК), добились успехов на Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по химии и физике.

В финале по химии соревновались 477 школьников из 73 регионов России, среди которых восемь участников от Алтайского края. Все они учатся в Центрах талантов Фонда Мельниченко. По результатам состязания победителем стал Максим Алексеев, учащийся барнаульской гимназии № 123. Статус призеров получили девятиклассники из Барнаула – Георгий Леонтьев, Павел Горбачев и Иван Щербина.

В финале олимпиады по физике приняли участие 493 школьника из 66 регионов России. Алтайский край представили девять учеников, также воспитанники Центра талантов Фонда Мельниченко. Победителем стал Егор Кривощеков, ученик барнаульского лицея № 124. Среди призеров – его одноклассник Александр Семиков и учащиеся бийского лицея-интерната: Вероника Вьюжина, Софья Чернышова, Илья Никишин, Иван Моксин и Полина Ясько.

"Отличный результат и плод нашего общего титанического труда. Результат работы большой и отлаженной системы "Образование" Фонда Мельниченко, которая вот уже какой год подряд продолжает радовать результатами", – прокомментировал директор Центра талантов ФМ "Барнаул" Юрий Шенкнехт.

И добавил, что результаты работы системы образования фонда показывают высокую эффективность, и успехи школьников – только первый шаг к большим достижениям. Особую ценность представляет тот факт, что перспективная молодежь не покидает свой регион.

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят по 24 учебным предметам, это одно из крупнейших и значимых образовательных событий в России. Победа или призовое место дают возможность школьникам поступить в вузы без вступительных экзаменов по профилирующему предмету.