Алтайские следователи начали проверку из-за отравления шести подростков алкоголем

Информация разошлась в СМИ — одного из пострадавших якобы доставили в больницу

28 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственные органы организовали проверку по сообщениям СМИ о массовом отравлении в Бийском районе. Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, пострадать могли шесть подростков.

Сегодня, 28 июня, в ряде СМИ распространилось сообщение об оказании медицинской помощи шести несовершеннолетним. Они получили отравление после употребления коктейлей с алкогольными напитками.

Следователи начали проверку и установят все обстоятельства, а также дадут оценку действиям лиц, осуществившим реализацию подросткам алкогольной продукции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ССМП Бийска, известно, что одного из подростков в состоянии средней степени тяжести на скорой доставили в детскую городскую больницу. Парень был в сильном опьянении. Еще пятеро оказались в наркологическом диспансере Бийска на освидетельствовании.