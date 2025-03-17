Алтайские социалисты борются за льготы для участников СВО, желающих открыть свое дело
Правительство региона одобрило идею, но просит отложить рассмотрение до уточнения деталей на федеральном уровне
17 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) предложила сделать пониженную налоговую ставку участникам СВО, которые планируют открыть собственное дело. С инициативой они обратились в правительство края. Там депутатов-социалистов поблагодарили за активную позицию, однако рассмотрение вопросов решили отложить по нескольким причинам.
В официальном ответе сказано, что:
- сначала необходимо установить круг лиц, относящихся к указанной категории, на федеральном уровне;
- исходя из детализации предлагаемой меры по видам предпринимательской деятельности определить соответствующие источники компенсации выпадающих доходов;
- разработать единообразный подход в предоставлении льготы.
Руководитель депутатского объединения Александр Молотов считает, что уточнение круга лиц, подпадающих под указанную категорию, конечно, необходимо закрепить на федеральном уровне. Этот вопрос уже не раз поднимали и сами социалисты. Однако фракция предлагает начать рассмотрение предложений в ближайшее время.
"Мы уверены, что скоро СВО закончится нашей победой, и когда парни вернутся, они уже должны понимать, что их ждет дома, и, отталкиваясь от предоставляемых мер поддержки, решить, чем им заниматься. И если они выберут быть предпринимателями, то они должны знать, что у них для этого есть конкурентное преимущество", – говорит депутат.
Александр Молотов надеется на продолжение диалога между социалистами и правительством края. Ведь принятие законопроекта поможет бойцам быстрее адаптироваться в мирной жизни.
"Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС оставляет за собой право провести мероприятие по системному рассмотрению указанного предложения", – добавляет депутат.
16:29:30 17-03-2025
Что же им мешало "стать предпринимателями" до этого?
😆
12:38:14 19-03-2025
Кхм... (16:29:30 17-03-2025) Что же им мешало "стать предпринимателями" до этого?😆... Обстоятельства мешали а после войны меняется мировоззрение. Наверное надо в прокуратуру отправить твой комментарий
17:42:35 17-03-2025
Если бы эти борцы свои депктатские льготы отдали победителям, это был бы поступок.
А то у нищих россиян что то ещё отнять ума много не нужно.
11:55:33 18-03-2025
и когда парни вернутся --- ну так может тогда