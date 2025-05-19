Социалисты просят власти ввести ежеквартальную индексацию зарплат

Мера поможет компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность

19 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила правительству России законопроект, направленный на защиту доходов граждан от инфляции. Социалисты намерены внести поправки в Трудовой кодекс РФ, которые обяжут работодателей (как государственные, так и частные компании) проводить ежеквартальную индексацию зарплаты в соответствии с уровнем инфляции.

По словам председателя партии, руководителя фракции СРЗП в Госдуме Сергея Миронова, реальные доходы граждан сокращаются. Номинальный рост зарплат в большинстве отраслей экономики не соответствует росту цен, что приводит к снижению, в том числе, покупательной способности.

"Статья 134 Трудового кодекса РФ содержит норму об индексации заработной платы в связи с ростом цен, но она носит рекомендательный характер. В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции", – подчеркнул политик.

Он отметил, что частные компании и вовсе сами определяют размер, периодичность и даже возможность повышения зарплат, что ставит работников в неравное положение.

Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, поддерживая инициативу, подчеркнул, что доходы граждан не успевают за инфляцией. Даже при повышении окладов прибавка часто оказывается меньше реального роста цен.

"Наша инициатива предлагает действенную меру, способную повысить социально-экономическое положение россиян", – пояснил парламентарий.

По его мнению, работающее население не должно выбирать между оплатой ЖКХ и, например, покупкой лекарств. Зарплата должна обеспечивать основные жизненные потребности и, желательно, оставаться на личные нужды.