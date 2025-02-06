Алтайские социалисты предлагают поднять зарплаты врачам, чтобы преодолеть кадровый голод

А еще – наделить медиков рядом социальных льгот

06 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

Увеличение числа студентов, обучающихся по целевым программам, само по себе не способно решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в государственных медучреждениях, считает председатель партии "Справедливая Россия – За правду", глава партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Ключевые шаги для преодоления кадрового дефицита, по его мнению, это – повышение уровня заработной платы и введение дополнительных социальных гарантий для представителей этой профессии.

Комментируя недавние парламентские слушания, посвященные подготовке среднего медперсонала, Сергей Миронов отметил, что за последнее десятилетие количество студентов в медицинских колледжах выросло на 80%.

"Несмотря на это, дефицит таких специалистов в государственных больницах и поликлиниках остается крайне высоким – не хватает порядка 50 тыс. человек", – уточнил политик. Показательно, что целевые договоры составили лишь 11,5 тыс. выпускников – это менее 10% от общего числа студентов. Это говорит о том, что государственная медицина не привлекает молодых специалистов.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев также уверен, что увеличение квот для целевого обучения не решит проблему.

"Медицинские работники уходят в частные клиники, где им предлагают более высокие зарплаты. В результате бесплатных врачей становится все меньше, и пациенты вынуждены обращаться в платные учреждения", – сказал Александр Терентьев. По его мнению, развитие коммерческой медицины приводит к большому оттоку кадров из бюджетных организаций. Если государство не предпримет серьезных шагов по повышению зарплат и предоставлению дополнительных льгот врачам, ситуация будет только ухудшаться.

Социалист считает, что зарплаты медиков должны быть как минимум вдвое выше средней по региону, причем без учета переработок и совместительства. Кроме того, необходимо расширить социальные гарантии: предоставить право на досрочный выход на пенсию, увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска, а также помогать врачам решать жилищные вопросы.

Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает комплексные меры, которые помогут преодолеть кадровый голод в государственной медицине и обеспечит пациентам качественную и доступную медпомощь.