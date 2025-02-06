Алтайские социалисты предлагают поднять зарплаты врачам, чтобы преодолеть кадровый голод
А еще – наделить медиков рядом социальных льгот
06 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Увеличение числа студентов, обучающихся по целевым программам, само по себе не способно решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в государственных медучреждениях, считает председатель партии "Справедливая Россия – За правду", глава партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Ключевые шаги для преодоления кадрового дефицита, по его мнению, это – повышение уровня заработной платы и введение дополнительных социальных гарантий для представителей этой профессии.
Комментируя недавние парламентские слушания, посвященные подготовке среднего медперсонала, Сергей Миронов отметил, что за последнее десятилетие количество студентов в медицинских колледжах выросло на 80%.
"Несмотря на это, дефицит таких специалистов в государственных больницах и поликлиниках остается крайне высоким – не хватает порядка 50 тыс. человек", – уточнил политик. Показательно, что целевые договоры составили лишь 11,5 тыс. выпускников – это менее 10% от общего числа студентов. Это говорит о том, что государственная медицина не привлекает молодых специалистов.
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев также уверен, что увеличение квот для целевого обучения не решит проблему.
"Медицинские работники уходят в частные клиники, где им предлагают более высокие зарплаты. В результате бесплатных врачей становится все меньше, и пациенты вынуждены обращаться в платные учреждения", – сказал Александр Терентьев. По его мнению, развитие коммерческой медицины приводит к большому оттоку кадров из бюджетных организаций. Если государство не предпримет серьезных шагов по повышению зарплат и предоставлению дополнительных льгот врачам, ситуация будет только ухудшаться.
Социалист считает, что зарплаты медиков должны быть как минимум вдвое выше средней по региону, причем без учета переработок и совместительства. Кроме того, необходимо расширить социальные гарантии: предоставить право на досрочный выход на пенсию, увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска, а также помогать врачам решать жилищные вопросы.
Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает комплексные меры, которые помогут преодолеть кадровый голод в государственной медицине и обеспечит пациентам качественную и доступную медпомощь.
16:38:44 06-02-2025
Т,е. предлагает 80 тр на ставку? А кто денег даст? В крае нет, у центра на другое.
18:11:58 06-02-2025
Гость (16:38:44 06-02-2025) Т,е. предлагает 80 тр на ставку? А кто денег даст? В крае не... За 80 пусть сам работает
16:58:28 06-02-2025
А деньги где взять ?
17:22:13 06-02-2025
Хоть сколько мало будет. Это уже давно бизнес.
17:58:13 06-02-2025
Да им хоть сколько давай. Вообще работать не будут.
18:20:54 06-02-2025
Гость (17:58:13 06-02-2025) Да им хоть сколько давай. Вообще работать не будут....
Денег много не бывает
18:38:04 06-02-2025
Логика "социального" государства: здоровые граждане деньги на платные медуслуги заработают сами, а больных нищебродов лечиться и выживать никто не обязывает!
18:57:27 06-02-2025
Гость (18:38:04 06-02-2025) Логика "социального" государства: здоровые граждане деньги н... у нас капиталистический строй с 2020 года, проснись уже
19:21:25 06-02-2025
Гость (18:57:27 06-02-2025) у нас капиталистический строй с 2020 года, проснись уже... Написано "социальное", а не "социалистическое". Проснись уже и читать научись.
20:18:34 06-02-2025
Гость (18:38:04 06-02-2025) Логика "социального" государства: здоровые граждане деньги н... правильнее будет так: здоровым медецина не нужна, а больным - бесполезна
19:18:23 06-02-2025
С такой политикой Минздрава Алтайского края скоро целевиков не будет, абитуриенты идут по целевому учится ,чтобы работать в городе, а их отправляют в ЦРБ, а положенные выплаты не платят. Скоро иски пойдут к чиновникам вот тогда и посмотрим.
21:29:03 06-02-2025
Вам же было сказано:" 17 тысяч- средний класс ". Все уже богатые 🤑, даже некоторые пенсионеры, получается. Что вы ещё хотите 🤔?
11:09:06 07-02-2025
Гость (21:29:03 06-02-2025) Вам же было сказано:" 17 тысяч- средний класс ". Все уже бог... ну, значит, и кадрового голода нет. показалось