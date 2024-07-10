Алтайские социалисты приняли участие в открытии мемориала воинам-землякам
Мемориал может стать одним из главных памятников всего Первомайского района
10 июля 2024, 17:40, ИА Амител
В поселке Сибирском Первомайского района состоялось открытие Мемориала памяти в честь воинов-земляков, погибших в ходе специальной военной операции и других локальных конфликтов. Участие в открытии мемориала приняли депутат АКЗС от "Справедливой России – За правду" Лариса Колесникова и председатель Социал-демократического союза женщин России в Алтайском крае Ирина Шипулина, уточняет партийный сайт.
"Хочется надеяться, что памятник будет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших ребят", – отметила глава поселка Марина Захарьева. Работу над созданием памятника начал экс-глава населенного пункта Олег Боронин, скончавшийся осенью прошлого года. Социалисты продолжили это доброе дело.
От лица руководства реготделения партии жителей поселка со значимым событием поздравила Ирина Шипулина. Социалистка выразила уверенность, что мемориал станет одним из главных памятников Сибирского и всего Первомайского района, примером единения и сплочения местных жителей вокруг общих ценностей и исторической памяти.
"И говоря о вашем единстве и сплочении, хочу вспомнить и поблагодарить всех жителей, которые участвовали в создании такого нужного проекта. <...> Главный идейный вдохновитель и руководитель проекта – Купина Светлана Сергеевна, член инициативной группы – Киреева Лариса Ивановна, глава Сибирского сельсовета, к сожалению, не доживший до сегодняшнего дня – Боронин Олег Валерьевич", – отметила Шипулина.
Кроме того, она выразила благодарность действующей главе Сибирского сельсовета и администрации Первомайского района, предприятиям-спонсорам и жителям поселка, которые участвовали в сборе средств на мемориал. "Спасибо вам, дорогие активисты и все граждане поселка, за такой пример единства и сплочения для нас всех", – поблагодарила Ирина Шипулина.
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