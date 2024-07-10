Алтайские социалисты приняли участие в открытии мемориала воинам-землякам

Мемориал может стать одним из главных памятников всего Первомайского района

10 июля 2024, 17:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

В поселке Сибирском Первомайского района состоялось открытие Мемориала памяти в честь воинов-земляков, погибших в ходе специальной военной операции и других локальных конфликтов. Участие в открытии мемориала приняли депутат АКЗС от "Справедливой России – За правду" Лариса Колесникова и председатель Социал-демократического союза женщин России в Алтайском крае Ирина Шипулина, уточняет партийный сайт.

"Хочется надеяться, что памятник будет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших ребят", – отметила глава поселка Марина Захарьева. Работу над созданием памятника начал экс-глава населенного пункта Олег Боронин, скончавшийся осенью прошлого года. Социалисты продолжили это доброе дело.

Фото: altai.spravedlivo.ru

От лица руководства реготделения партии жителей поселка со значимым событием поздравила Ирина Шипулина. Социалистка выразила уверенность, что мемориал станет одним из главных памятников Сибирского и всего Первомайского района, примером единения и сплочения местных жителей вокруг общих ценностей и исторической памяти.

"И говоря о вашем единстве и сплочении, хочу вспомнить и поблагодарить всех жителей, которые участвовали в создании такого нужного проекта. <...> Главный идейный вдохновитель и руководитель проекта – Купина Светлана Сергеевна, член инициативной группы – Киреева Лариса Ивановна, глава Сибирского сельсовета, к сожалению, не доживший до сегодняшнего дня – Боронин Олег Валерьевич", – отметила Шипулина.

Кроме того, она выразила благодарность действующей главе Сибирского сельсовета и администрации Первомайского района, предприятиям-спонсорам и жителям поселка, которые участвовали в сборе средств на мемориал. "Спасибо вам, дорогие активисты и все граждане поселка, за такой пример единства и сплочения для нас всех", – поблагодарила Ирина Шипулина.

Фото: altai.spravedlivo.ru