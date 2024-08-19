Алтайские социалисты устроят митинг-концерт в честь Дня флага России
На нем депутаты собираются выступить за ужесточение миграционной политики
19 августа 2024, 18:42, ИА Амител
Алтайские социалисты приглашают барнаульцев на митинг-концерт, посвященный Дню государственного флага России. Как сообщает пресс-служба регионального отделеняе партии "Справедливая Россия – За правду", социалисты собираются призвать власть пересмотреть миграционную политику в России.
В партии отметили, что пока военные защищают Россию под российским флагом, иностранцы не должны нарушать законы внутри страны. Иностранные граждане, приехавшие в Россию, должны уважать культуру, традиции и обычаи страны, а также соблюдать законы, подчеркнули в СЗРП.
"Сила России в ее символах! И мы не позволим кому-либо ее оскорблять", – заявила депутат АКЗС и руководитель регионального исполкома СЗРП Евгения Боровикова.
Посетители митинга смогут спеть песни вместе с артистами и поддержать депутатов, которые выступят за ужесточение миграционной политики в России. В конце социалисты подпишут резолюцию со своими предложениями.
22:32:50 19-08-2024
Клоуны
08:02:55 20-08-2024
А где будет концерт-то?
09:52:23 20-08-2024
Я как материалист, думал сила России в ее промышленном и демографическом потенциале. А мистики-идиалисты считают в символах. Поэтому и методы борьбы у них: лозунги и песни.