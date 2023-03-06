Алтайские социалисты выбрали делегатов на Съезд партии

И обсудили проблемы региона

06 марта 2023, 15:29, ИА Амител

Конференция "Справедливой России – За правду" / Фото: пресс-служба партии

В алтайском отделении партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" провели внеочередную конференцию. 3 марта партийцы открытым голосованием выбрали, кто представит Алтайский край на XII Съезде партии в Москве.

Выбрали делегатов

А представят её депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, секретарь Бюро Совета РО партии, депутат регионального парламента Евгения Боровикова и руководитель фракции СРЗП в парламенте Александр Молотов.

Обсудили женский и молодёжный вклад

После голосования участники конференции обсудили и много других важных вопросов. Например, планы и задачи недавно образованного регионального отделения Общероссийского общественного движения "Социал-демократический союз женщин России" в Алтайском крае. Его возглавила Ирина Шипулина. И она рассказала, что союз будет заниматься поддержкой бойцов на фронте, патриотическим воспитанием детей и молодёжи, решать проблемы невыплат алиментов и так далее.

"Хотелось бы, чтобы наша организация не стала очередным политтехнологическим статистом и показала себя самостоятельной в борьбе за права женщин Алтая", – сказала Ирина Шипулина и призвала партийцев подключиться к работе.

Участие в конференции приняли и молодые социалисты региона. Активистка алтайского отделения "Молодёжи Справедливой России" Анжелика Чернышова рассказала, как недавно посетила слёт МСР, где ребятам давали советы об организации работы справедливых молодёжек в регионах. А также призвала местные отделения к сотрудничеству.

"Поддержка единомышленников поможет нам прийти к новым вершинам. Уверена, что вместе мы сможем создать реальную команду, которая будет работать на результат!" – обратилась Анжелика Чернышова.

Конференция

Просили не губить местное самоуправление

А глава Троицкого сельсовета Сергей Малых передал депутату Александру Терентьеву обращение от глав и депутатов сельсоветов района. Они просят заморозить губительный для сёл законопроект об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

"Сельсоветы – это единственный орган управления сельской территорией, которому люди доверяют. Их уничтожение ведёт к ослаблению нашего государства. Чтобы ликвидировать сельсоветы, надо сначала создать новые органы управления и посмотреть на то, как они будут работать. А пока народ России защищает безопасность страны, предлагаем заморозить рассмотрение законопроекта", – обратился к собравшимся Сергей Малых.

Александр Терентьев передаст это обращение председателю партии, руководителю фракции социалистов в Госдуме Сергею Миронову.

"Разработчики утверждают, что у нас на местах нет управленцев, которые справлялись бы со своими обязанностями. Нужно чётко понимать: нет села – нет людей. Мы, как политическая партия, будем всячески препятствовать принятию законопроекта, который может нанести невосполнимый урон селу", – подчеркнул Терентьев.

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии

Также Александр Терентьев поздравил представительниц прекрасного пола конференции с наступающим 8 Марта.

"Не надо нашим женщинам быть сильными. Будьте женственными и ранимыми, почаще улыбайтесь нам и берегите своих мужчин. Спасибо, что вы у нас есть", – заключил депутат.