Алтайские сотрудники ДПС выручили водителя, у которого сломалась машина в мороз

Мужчина рассчитывал на помощь несколько часов, но никто, кроме полицейских, ему не помог

23 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Сотрудники ДПС Краснощековского района выручили водителя, у которого в мороз сломалась машина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

16 декабря старший лейтенант полиции Кирилл Загайнов и стажер Александр Коряковцев во время патрулирования заметили на обочине автомобиль.

Инспекторы узнали от водителя, что он ехал в Шипуновский район, но по пути авто заглохло из-за поломки бензонасоса.

Полицейские решили помочь сельчанину и отбуксировали машину до ближайшего населенного на станцию техобслуживания.