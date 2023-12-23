Алтайские сотрудники ДПС выручили водителя, у которого сломалась машина в мороз
Мужчина рассчитывал на помощь несколько часов, но никто, кроме полицейских, ему не помог
23 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
Сотрудники ДПС Краснощековского района выручили водителя, у которого в мороз сломалась машина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
16 декабря старший лейтенант полиции Кирилл Загайнов и стажер Александр Коряковцев во время патрулирования заметили на обочине автомобиль.
Инспекторы узнали от водителя, что он ехал в Шипуновский район, но по пути авто заглохло из-за поломки бензонасоса.
Полицейские решили помочь сельчанину и отбуксировали машину до ближайшего населенного на станцию техобслуживания.
"Мужчина выразил огромную благодарность инспекторам, так как после нескольких часов ожидания попутных автомобилей водитель окончательно отчаялся в том, что ему окажут помощь, а сильный мороз на улице только лишь усугублял ситуацию", – рассказали в ведомстве.
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