НОВОСТИОбщество

Алтайские спасатели помогли мужчине, заглохшему на безлюдной дороге

Мужчина не заметил, что заезжать на участок дороги не стоило

21 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Пожарные / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские спасатели пришли на помощь водителю на безлюдной дороге. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Мужчина пытался проехать по закрытой дороге между селами Бор-Форпост и Ракиты. Когда автомобиль наполнился водой и заглох, ему пришлось обратиться за помощью.

"Глубина перелива на данном участке составляла сантиметров 75-80. Силами личного состава 68-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спасательного отряда автомобиль с людьми был эвакуирован, мы вытянули его на сухое место.  Медицинская помощь не потребовалась", – рассказали пожарные.

Водитель, видимо, не увидел предупреждающий знак.

Дороги

Комментарии 5

Avatar Picture
Грыша

09:59:08 21-04-2024

Штраф

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:59 21-04-2024

Грыша (09:59:08 21-04-2024) Штраф... Человек в беду попал. Может и глупость совершил, но не специально же топиться поехал. Мог заблудиться. Цель штрафа другая А вот поблагодарить его следует, за проверку МЧС в реальных условиях.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
помогли мужчине, заглохшему

12:11:43 21-04-2024

Мужчина заглох на безлюдной дороге. Это шедевр.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:19 22-04-2024

помогли мужчине, заглохшему (12:11:43 21-04-2024) Мужчина заглох на безлюдной дороге. Это шедевр.... заглохший мужчина - вот шедевр )))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:32 22-04-2024

Ну что за мужчины пошли, то глохнут, то таранят легковушки )))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров