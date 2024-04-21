Алтайские спасатели помогли мужчине, заглохшему на безлюдной дороге
Мужчина не заметил, что заезжать на участок дороги не стоило
21 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Пожарные / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Алтайские спасатели пришли на помощь водителю на безлюдной дороге. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Мужчина пытался проехать по закрытой дороге между селами Бор-Форпост и Ракиты. Когда автомобиль наполнился водой и заглох, ему пришлось обратиться за помощью.
"Глубина перелива на данном участке составляла сантиметров 75-80. Силами личного состава 68-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спасательного отряда автомобиль с людьми был эвакуирован, мы вытянули его на сухое место. Медицинская помощь не потребовалась", – рассказали пожарные.
Водитель, видимо, не увидел предупреждающий знак.
09:59:08 21-04-2024
Штраф
12:41:59 21-04-2024
Грыша (09:59:08 21-04-2024) Штраф... Человек в беду попал. Может и глупость совершил, но не специально же топиться поехал. Мог заблудиться. Цель штрафа другая А вот поблагодарить его следует, за проверку МЧС в реальных условиях.
12:11:43 21-04-2024
Мужчина заглох на безлюдной дороге. Это шедевр.
11:17:19 22-04-2024
помогли мужчине, заглохшему (12:11:43 21-04-2024) Мужчина заглох на безлюдной дороге. Это шедевр.... заглохший мужчина - вот шедевр )))
09:26:32 22-04-2024
Ну что за мужчины пошли, то глохнут, то таранят легковушки )))