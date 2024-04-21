Алтайские спасатели помогли мужчине, заглохшему на безлюдной дороге

Мужчина не заметил, что заезжать на участок дороги не стоило

21 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Пожарные / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские спасатели пришли на помощь водителю на безлюдной дороге. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Мужчина пытался проехать по закрытой дороге между селами Бор-Форпост и Ракиты. Когда автомобиль наполнился водой и заглох, ему пришлось обратиться за помощью.

"Глубина перелива на данном участке составляла сантиметров 75-80. Силами личного состава 68-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спасательного отряда автомобиль с людьми был эвакуирован, мы вытянули его на сухое место. Медицинская помощь не потребовалась", – рассказали пожарные.

Водитель, видимо, не увидел предупреждающий знак.