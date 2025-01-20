Алтайские спасатели помогли пенсионерке подняться с пола и уехать в больницу
Женщина находилась в квартире на втором этаже и не могла открыть дверь соцработникам
20 января 2025, 09:15, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Камне-на-Оби спасатели МЧС помогли пожилой женщине в госпитализации. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.
За помощью к сотрудникам МЧС обратились соцработники. Они сообщили, что пенсионерка не может самостоятельно подняться с пола, а открыть дверь в квартиру некому.
"Пожарные МЧС России по трехколенной лестнице забрались на второй этаж и впустили в жилье соцработников", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщину госпитализировали.
09:36:03 20-01-2025
Ну хоть есть, кто помогает