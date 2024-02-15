Алтайские спасатели предупредили о надвигающихся морозах

Температура воздуха может опускаться до -38 градусов

15 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Замерзшее дерево / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ожидается серьезное похолодание. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.

16 и 17 февраля в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -28...-33, местами до -38 градусов. Из-за резкого похолодания в регионе ввели штормовое предупреждение.

В МЧС напомнили о правилах безопасности в морозы:

– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;

– не допускать перекала печи;

– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;

– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.