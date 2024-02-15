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Алтайские спасатели предупредили о надвигающихся морозах

Температура воздуха может опускаться до -38 градусов

15 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Замерзшее дерево / Фото: pxhere.com
Замерзшее дерево / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ожидается серьезное похолодание. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.

16 и 17 февраля в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -28...-33, местами до -38 градусов. Из-за резкого похолодания в регионе ввели штормовое предупреждение.

В МЧС напомнили о правилах безопасности в морозы: 

– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;

– не допускать перекала печи;

– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;

– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

15:36:19 15-02-2024

Лучше уж метели, чем трескучие морозы.

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Гость

16:37:05 15-02-2024

Гость (15:36:19 15-02-2024) Лучше уж метели, чем трескучие морозы.... Совсем матушка природы избаловала Сибиряков!

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Гость

10:19:11 16-02-2024

Гость (16:37:05 15-02-2024) Совсем матушка природы избаловала Сибиряков!... Абсолютно с Вами согласен! Уже и нормальный морозец для Сибири как аномалия народом воспринимается (?!)

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Гость

15:51:38 15-02-2024

Блин, не с первого раза правильно прочитала прилагательное трескучие

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