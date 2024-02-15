Алтайские спасатели предупредили о надвигающихся морозах
Температура воздуха может опускаться до -38 градусов
15 февраля 2024, 15:31, ИА Амител
В Алтайском крае ожидается серьезное похолодание. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
16 и 17 февраля в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -28...-33, местами до -38 градусов. Из-за резкого похолодания в регионе ввели штормовое предупреждение.
В МЧС напомнили о правилах безопасности в морозы:
– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
– не допускать перекала печи;
– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;
– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
15:36:19 15-02-2024
Лучше уж метели, чем трескучие морозы.
16:37:05 15-02-2024
Гость (15:36:19 15-02-2024) Лучше уж метели, чем трескучие морозы.... Совсем матушка природы избаловала Сибиряков!
10:19:11 16-02-2024
Гость (16:37:05 15-02-2024) Совсем матушка природы избаловала Сибиряков!... Абсолютно с Вами согласен! Уже и нормальный морозец для Сибири как аномалия народом воспринимается (?!)
15:51:38 15-02-2024
Блин, не с первого раза правильно прочитала прилагательное трескучие