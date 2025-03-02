Алтайские спасатели рассказали, как не пострадать при праздновании Масленицы
МЧС взяло на контроль 151 место проведения праздника
02 марта 2025, 10:11, ИА Амител
Сожжение чучела в "Лесной сказке" / Фото: amic.ru
Алтайские спасатели обеспечат пожарную безопасность в период празднования Масленицы. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"В период празднования Масленицы на контроль взято 151 место проведения праздничных мероприятий, на которых планируется присутствие более 35 тысяч человек", – сообщили спасатели.
Кульминацией праздника традиционно становится сжигание чучела. В МЧС отметили, что мероприятие проводится с использованием открытого огня, в связи с чем организаторам и гостям важно соблюдать меры предосторожности:
- место сжигания чучела должно находиться не менее чем в 50 метрах от зданий и сооружений;
- организаторы обязаны обеспечить наличие огнетушителей и других первичных средств пожаротушения;
- при необходимости нужно предоставить свободный проезд транспорта экстренных служб.
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Каждому чучелу-пожарную машину!