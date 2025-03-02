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Алтайские спасатели рассказали, как не пострадать при праздновании Масленицы

МЧС взяло на контроль 151 место проведения праздника

02 марта 2025, 10:11, ИА Амител

Сожжение чучела в "Лесной сказке" / Фото: amic.ru
Сожжение чучела в "Лесной сказке" / Фото: amic.ru

Алтайские спасатели обеспечат пожарную безопасность в период празднования Масленицы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"В период празднования Масленицы на контроль взято 151 место проведения праздничных мероприятий, на которых планируется присутствие более 35 тысяч человек", – сообщили спасатели.

Кульминацией праздника традиционно становится сжигание чучела. В МЧС отметили, что мероприятие проводится с использованием открытого огня, в связи с чем организаторам и гостям важно соблюдать меры предосторожности:

  • место сжигания чучела должно находиться не менее чем в 50 метрах от зданий и сооружений;
  • организаторы обязаны обеспечить наличие огнетушителей и других первичных средств пожаротушения;
  • при необходимости нужно предоставить свободный проезд транспорта экстренных служб.
Алтайский край праздники МЧС
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Комментарии 1

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Грыша

10:29:20 02-03-2025

Каждому чучелу-пожарную машину!

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