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Алтайские спасатели рассказали о правилах безопасности при купании в проруби

Некоторым людям такая активность и вовсе противопоказана

19 января 2025, 07:00, ИА Амител

Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru
Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru

19 января православные отмечают Крещение Господне. По этому случаю в МЧС Алтайского края напомнили жителям правила купания в проруби. 

В ведомстве подчеркнули, что крещенские купания в ледяной воде – это давняя и почитаемая традиция. Однако она категорически противопоказана людям с заболеваниями:

  • сердечно-сосудистой системы;
  • центральной и периферической нервной системы;
  • дыхательных путей;
  • желудочно-кишечного тракта;
  • мочеполовой системы;
  • с воспалительными заболеваниями носоглотки;
  • эндокринными заболеваниями.

Если же противопоказаний нет, то при купании следует соблюсти правила:

  • купаться только в официально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели;
  • не нырять в прорубь вперед головой – это может привести к спазму сосудов головного мозга и потере сознания;
  • сначала опускать в воду ноги, а не голову;
  • находиться в проруби не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения;
  • при выходе из купели держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих;
  • сразу после купания тщательно обтереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячего чая;
  • не пить спиртное перед купанием.

По прогнозу синоптиков, днем 19 января по краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.

Алтайский край праздники религия
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Комментарии 2

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Гость

07:20:07 19-01-2025

Купание))). Нет точности в словах.

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Гость

09:17:41 19-01-2025

Самое главное правило - не нужно лезть зимой в водоемы!

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