Алтайские спасатели рассказали о правилах безопасности при купании в проруби

Некоторым людям такая активность и вовсе противопоказана

19 января 2025, 07:00, ИА Амител

Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru

19 января православные отмечают Крещение Господне. По этому случаю в МЧС Алтайского края напомнили жителям правила купания в проруби.

В ведомстве подчеркнули, что крещенские купания в ледяной воде – это давняя и почитаемая традиция. Однако она категорически противопоказана людям с заболеваниями:

сердечно-сосудистой системы;

центральной и периферической нервной системы;

дыхательных путей;

желудочно-кишечного тракта;

мочеполовой системы;

с воспалительными заболеваниями носоглотки;

эндокринными заболеваниями.

Если же противопоказаний нет, то при купании следует соблюсти правила:

купаться только в официально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели;

не нырять в прорубь вперед головой – это может привести к спазму сосудов головного мозга и потере сознания;

сначала опускать в воду ноги, а не голову;

находиться в проруби не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения;

при выходе из купели держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих;

сразу после купания тщательно обтереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячего чая;

не пить спиртное перед купанием.

По прогнозу синоптиков, днем 19 января по краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.