Алтайские спасатели рассказали о правилах безопасности при купании в проруби
Некоторым людям такая активность и вовсе противопоказана
19 января 2025, 07:00, ИА Амител
Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru
19 января православные отмечают Крещение Господне. По этому случаю в МЧС Алтайского края напомнили жителям правила купания в проруби.
В ведомстве подчеркнули, что крещенские купания в ледяной воде – это давняя и почитаемая традиция. Однако она категорически противопоказана людям с заболеваниями:
- сердечно-сосудистой системы;
- центральной и периферической нервной системы;
- дыхательных путей;
- желудочно-кишечного тракта;
- мочеполовой системы;
- с воспалительными заболеваниями носоглотки;
- эндокринными заболеваниями.
Если же противопоказаний нет, то при купании следует соблюсти правила:
- купаться только в официально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели;
- не нырять в прорубь вперед головой – это может привести к спазму сосудов головного мозга и потере сознания;
- сначала опускать в воду ноги, а не голову;
- находиться в проруби не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения;
- при выходе из купели держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих;
- сразу после купания тщательно обтереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячего чая;
- не пить спиртное перед купанием.
По прогнозу синоптиков, днем 19 января по краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.
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07:20:07 19-01-2025
Купание))). Нет точности в словах.
09:17:41 19-01-2025
Самое главное правило - не нужно лезть зимой в водоемы!