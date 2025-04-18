Алтайские специалисты изучили опыт повышения производительности в Томске

Участие в IV Сибирском форуме "Производительность и устойчивое развитие" поможет повысить эффективность региональных компаний

18 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Делегация от Алтайского края на форуме / Фото: ackr22.ru

10–11 апреля делегация Алтайского края приняла участие в крупном сибирском форуме в Томске, посвященном повышению производительности и устойчивому развитию. В ее состав вошли представители Минэкономразвития и Регионального центра компетенций (РЦК), которые ознакомились с передовыми практиками внедрения бережливых технологий на крупных предприятиях.

Обмен опытом

Представители региона посетили несколько предприятий, активно внедряющих современные производственные методы повышения производительности.

Среди них:

"Биаксплен" – производитель биаксиально-ориентированных пленок;

"Неотехника" – изготовитель блок-контейнерных систем;

АО "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева";

"Фортресс" – мебельная фабрика.

Там используют бережливые технологии, которые помогают оптимизировать процессы и снизить потери на всех этапах производства.

Делегация расширила профессиональные горизонты, приняв активное участие в деловой программе. Специалисты изучили современные методики управления эффективностью и производительностью, а также проанализировали региональный опыт участия в федеральном проекте "Производительность труда".

Данный проект – часть нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он опирается на мощный цифровой ресурс – платформу "Производительность.рф". Именно через этот онлайн-инструмент происходит обмен передовыми наработками в области бережливого производства и осуществляется методическая поддержка участников.

"Участие в подобных мероприятиях всегда приносит ценный опыт в ходе встреч с экспертами из разных регионов России. Посещение передовых предприятий позволяет по-новому взглянуть на эффективность производства", – сказал руководитель РЦК в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер.И уточнил, что только увидев производство своими глазами можно по-настоящему оценить уровень организации труда.

Расширение участия в проекте

Напомним, в марте 2025 года еще четыре крупных алтайских предприятия присоединились к федпроекту. Это "АмФуд", "Горизонт", "Алтайские моторы" и "ЛТБ". Компании смогут повысить свою эффективность и оптимизировать бизнес-процессы.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.