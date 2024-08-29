Алтайские специалисты обнаружили 110 тонн опасного зерна, зараженного спорыньей
Урожай был выращен в Алтайском крае и Кемеровской области
29 августа 2024, 11:30, ИА Амител
Специалисты краевого филиала "Центр оценки качества зерна" выявили в пробах от трех партий зерна из Алтайского края и Кемеровской области наличие спорыньи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В середине августа заказчики отобрали для декларирования зерна пробы от трех партий – 100 тонн пшеницы, 5 тонн ячменя и столько же ржи. Урожай вырастили в Алтайском крае и Кемеровской области.
Анализы показали, что в образцах превышен допустимый уровень спорыньи. Дальнейшая судьба зараженного зерна не уточняется.
Напомним, что спорынья является грибком, содержащим в себе вредные для нервной системы вещества. Они вызывают эрготизм, который в тяжелых формах может привести к смерти.
11:59:33 29-08-2024
Спорынья - это гриб. Гриб, а не грибок.