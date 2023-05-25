Алтайские спортсмены взяли три золота на чемпионате России по легкой атлетике

Чемпионат России в Сочи завершится 25 мая

25 мая 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские спортсмены завоевали три золота в Сочи. Там 24 мая стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике. Участники турнира оспаривают награды в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании диска и копья.

В первый день соревнований лучшими в барьерном спринте на 100 и 110 метров соответственно стали барнаульцы Виктория Погребняк и Сергей Шубенков. Кроме того, Савелий Савлуков занял первое место в "гладком" беге на 400 метров.

Также в чемпионате участвует алтайский инваспортсмен Александр Костин, который ранее становился бронзовым призёром Паралимпийских игр в забеге на пять тысяч метров среди слабовидящих легкоатлетов. В этой же дисциплине в Сочи бегун показал седьмой результат из десяти среди обычных спортсменов. При этом Костин улучшил личный рекорд на этой дистанции на 20 секунд.

Чемпионат России в Сочи завершится 25 мая.