Соревнования прошли в Иркутске

06 июля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка России по плаванию. Соревнования с участием почти всех сильнейших пловцов страны состоялись 4-5 июля в Иркутске.

19-летний воспитанник барнаульской спортшколы "Обь" Тимофей Зинченко выиграл "золото" в заплыве на 200 метров баттерфляем. Его результат 2.04.28.

Ещё один представитель краевой столицы 19-летний Никита Черноусов со временем 22.79 секунды стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем.

У женщин "серебро" в своих дисциплинах на счету представительниц Алтайского края Екатерины Кондратюк и Юлии Чернаковой.

Бронзовым призером в заплыве на 100 метров брассом среди мужчин стал Сергей Звонов.

Как отмечает "Алтайский спорт", главной звездой соревнований в Иркутске стал двукратный призер Олимпийских игр в плавании на спине москвич Климент Колесников. По итогам заплывов титулованный спортсмен набрал 894 очка в мужском кубковом зачете, и лишь 2 очка уступил Олегу Костину из Нижегородской области, который специализируется в плавании баттерфляем.