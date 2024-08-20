Алтайские спортсмены завоевали семь медалей на турнире по гребле в Москве
На "Кубке Доброй Воли" Алтайский край представили 11 человек
20 августа 2024, 14:46, ИА Амител
Алтайские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Турнир "Кубок Доброй Воли" проходил с 14 по 18 августа на Гребном канале в Москве.
На старты вышли около 800 сильнейших гребцов из шести стран. Помимо россиян, участниками соревнований стали белорусские гребцы, а также спортсмены из Индии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Команду Алтайского края представили 11 воспитанников краевой спортшколы имени Константина Костенко. Четверым спортсменам удалось добраться до пьедестала почета.
Так, байдарочница Анастасия Кравченко выиграла два "золота" среди юниорок до 19-ти лет на дистанции 500 метров.
У взрослых еще одна алтайская спортсменка София Штиль заняла первое место в составе российской четверки на дистанции 200 метров в миксте.
Владлен Ушаков завоевал "серебро" в байдарке-одиночке в заезде на 200 метров среди юниоров до 24-х лет.
Сразу три награды в турнире юниорок до 19-ти лет у алтайской каноистки Александры Власовой. У нее по "серебру" в каноэ-одиночке и двойке на дистанции 500 метров, а также "бронза" в паре с Елизаветой Яковлевой из Самарской области в заезде на 200 метров.
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