Алтайские спортсмены завоевали семь медалей на турнире по гребле в Москве

На "Кубке Доброй Воли" Алтайский край представили 11 человек

20 августа 2024, 14:46, ИА Амител

Алтайские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Турнир "Кубок Доброй Воли" проходил с 14 по 18 августа на Гребном канале в Москве.

На старты вышли около 800 сильнейших гребцов из шести стран. Помимо россиян, участниками соревнований стали белорусские гребцы, а также спортсмены из Индии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Команду Алтайского края представили 11 воспитанников краевой спортшколы имени Константина Костенко. Четверым спортсменам удалось добраться до пьедестала почета.

Так, байдарочница Анастасия Кравченко выиграла два "золота" среди юниорок до 19-ти лет на дистанции 500 метров.

У взрослых еще одна алтайская спортсменка София Штиль заняла первое место в составе российской четверки на дистанции 200 метров в миксте.

Владлен Ушаков завоевал "серебро" в байдарке-одиночке в заезде на 200 метров среди юниоров до 24-х лет.

Сразу три награды в турнире юниорок до 19-ти лет у алтайской каноистки Александры Власовой. У нее по "серебру" в каноэ-одиночке и двойке на дистанции 500 метров, а также "бронза" в паре с Елизаветой Яковлевой из Самарской области в заезде на 200 метров.