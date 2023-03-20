Алтайские старшеклассники могут на неделю стать студентами АлтГТУ

Вуз приглашает будущих выпускников узнать побольше о вузе на каникулах

20 марта 2023, 14:44, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова на весенних каникулах, с 27 по 30 марта 2023 года, приглашает одиннадцатиклассников Алтайского края принять участие в профильной смене.

В течение этих четырёх дней школьники смогут почувствовать себя студентами АлтГТУ. Для них в университете подготовили насыщенный образовательный интенсив. Преподаватели познакомят их с лабораторной и учебной базой факультетов и институтов АлтГТУ. Участники смены смогут побывать в лабораториях инжинирингового центра АлтГТУ "ХимБиоМаш", а также на практических занятиях и мастер-классах.

Кроме того, для школьников будет доступен спортивный манеж, бассейн "Олимпийский". Иногородних участников смены бесплатно разместят в студенческом городке на территории университетского кампуса.

В центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ уверены: профильная смена поможет ребятам сориентироваться в выборе будущей профессии, а также зарядит позитивными эмоциями и научной энергией, подарит новые знакомства.

Записаться для участия, получить ответы на возникшие вопросы можно по телефону: +7 903-073-85-42 (Алла Владимировна Нечаева) или по электронной почте a.nechaeva@postupaem-rf.ru.