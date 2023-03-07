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Алтайские строители предлагают "подарить" Барнаулу в честь 300-летия Обской бульвар

В числе перспективных проектов, которые можно построить в городе, также числятся набережная и огромный парк

07 марта 2023, 07:32, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"
Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Строительное сообщество Алтайского края предлагает возвести в честь 300-летия Барнаула, которое город будет отмечать в 2030 году, Обской бульвар. Это амбициозный проект по созданию пешеходной зоны от площади Советов до берега Оби. Идея зародилась более 80 лет назад, но до сих пор не воплощена. Однако если реализовать проект сейчас, он станет лучшим подарком жителям города и края.

"Барнаул-Сити"

Возвести Обской бульвар в краевой столице строительное сообщество предлагает на федеральные средства. По словам участников расширенного заседания Союза строителей Алтайского края, государство выделяет городам, празднующим юбилеи, огромные суммы (например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий, приуроченных к юбилею). Эти деньги идут на реализацию крупных проектов. В Барнауле таким мог стать Обской бульвар.

"Лет 30-40 жители города мечтали об Обском бульваре. Это должен был быть "сити-центр", с небоскрёбами, с укреплённым берегом Оби. Красивейшее место, которое жители могли бы обыграть. Это стало бы прекрасным подарком не только жителям города, но и всего Алтайского края", – отметил представитель совета ветеранов отрасли Игорь Перемазов.

Алтайские строители также предложили и другие проекты, которые можно реализовать в Барнауле, кроме Обского бульвара:

– берегоукрепление Оби с устройством набережной;
– парк культуры в честь 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа";
– развитие агротуризма и строительство агрофермы "Цветы Алтая";
– реконструкция Павловского тракта как "парадной" магистрали города.

Письма с предложениями уже направили в мэрию, добавил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов:

"Эти проекты позволят создать комфортную среду для проживания горожан, улучшить инвестиционную привлекательность города и способствовать развитию туризма Алтайского края. Главная задача – добиться позитивных изменений, которые почувствует каждый житель Барнаула".

История Обского бульвара

Проекты развития территории потенциального бульвара разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. Вдоль реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра.

На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От неё планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень. 

В 1981 году в Барнауле проходил конкурс по обустройству центра Барнаула. В нём победили московские архитекторы, предложившие выход к пойме реки через Обской бульвар – параллельно улице Молодёжной.

Однако построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашли.

В 2006-м проект бульвара выполнила компания "Ликом". Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырёхъярусные подземные парковки под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.

Окраина центра. Как выглядит район Барнаула, который мечтают превратить в Обской бульвар

Строительство бульвара за проспектом Комсомольским обсуждают уже несколько десятилетий
НОВОСТИБарнаул

Комментарии 62

  • Подарок барнауьцам, за деньги баонаульцев?
    07 марта, Гость   Ответить
  • ну там и написано слово подарить в кавычках)))))
    07 марта, Гость   Ответить
  • Лучше уж второй путепровод через ж/д
    07 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора благоустроить центр. Сколько можно, смотреть на эти развалины.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Короче, застройщики в очередной раз возмечтали присосаться к миллиардному бюджетному потоку ...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Лучше бы отказались от дурацкой идеи строить монстры небоскребы на месте речпорта,оставили бы горожанам свободное солнечное место!
    07 марта, Гость   Ответить
  • А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (с)
    07 марта, Гость   Ответить
  • Речь не о подарке горожанам, а об отжатии дорогой земли в центре. Идея обского бульвара воткнулась в частную собственность. И в случае освобождения земельных участков под так называемый бульвар мы получим максимум это нагромождение свечек и узкую улицу к оби
    07 марта, Гость   Ответить
  • О, да! Велкам ту Нью Васюки!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Предлагаю все же начать с тоннеля под жд вокзалом. Более 40 лет горожане его ждут
    07 марта, Гость   Ответить
  • В целом идея норм, только стройку китайцам отдать. И дешевле и быстрее будет. Наши горе строители только цену за квадрат 100тыс+ умеют делать
    07 марта, Гость   Ответить
  • Алтайские "строители" по факту даже не предприниматели - БАРЫГИ. Весь центр изуродовали. Все никак нахапаться не могут!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Лучше туннель под вокзалом пусть построят, вот это будет хороший подарок и настоящее полезное дело!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Дорогая земля в центре...Вы посмотрите, что за строения в нашем "центре". От пртКомсомольский до самой Оби дома построенные больше 100 лет назад дендро-фекальным методом. Давно пора снести и построить нормальные здания, а не расширяться в сторону аэропорта.
    07 марта, Гость   Ответить
  • на туннель под вокзалом миллиарда не хватит!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Вот только не надо лепить кольца на Павловском тракте. Во-первых, у нас по ним ездить никто не умеет и после строительства колец будет кучу аварий, во-вторых, кольца не решают проблем от слова совсем. Посмотрите что творится перед кольцом в районе Огней. Стоит как ул. Малахова от кардиоцентра, так и ул. Антона Петрова - от ул. Северо-Западной
    07 марта, Гость   Ответить
  • Также наблюдаться пробки стали и перед другим кольцом - перед кардиоцентром, где уже стоит ул. Малахова от ул. Петра Сухова, а то и от ул. Титова до пересечения с ул. Юрина, а также - сама ул. Юрина - от ул. Северо-Западной до ул. Малахова. Стоять ул. Юрина и стала и с другой стороны - от ул. Островского до самой ул. Малахова. Также стали наблюдаться пробки и перед Ашаном. Вместо того, чтобы строить вредные кольца - пусть лучше расширят Павлик раза в 2 - с нынешних 4-х до 8-ми полос. Это и проблемы пробок поможет решить и аварийность снизит, в отличие от колец
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это предвыборные обещания же, не означают, что их исполнят
    07 марта, Гость   Ответить
  • Нет, от вас уже не надо. Налепят человейников как на выселках.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да уже подарили все, что могли - площадь Сахарова изуродовали, оставив горожан без единственного приличного места для праздников, Речной вокзал украли. Исторические памятники то жгут, то сносят - только за последнее время бессовестно разрушили усадьбу Михайлова, контору Морозова спалили, ликеро-водочный пустили под застройку, снеся половину зданий, а уцелевшие огородив забором - типа, частная территория. Даже стадион пустили под застройку! Ленточный бор на Горе пилят - только шум стоит! А судьба сереброплавильного завода до сих пор висит на волоске - того и гляди, влепят вместо памятника очередного ТРЦ-уродца. И список подарочков можно продолжать. Так что хватит уже - сыты мы по горло вашими подарочками! Оставьте уже в покое наш несчастный город - это будет лучшим ему подарком.
    07 марта, Гость   Ответить
  • А зачем нам Барнаул-Сити? Без этого уродства никак? Просто Обской бульвар украсил бы город, но без этих нагромождений бетона и металла.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Вот только не надо лепить кольца на Павловском тракте--- Поучите ПДД и научитесь ездить по кольцам. Ну или инструктора наймите. Он вас за 3 занятия обучит. Кольца очень хороша разгружают дорогу. Я еще помню время, когда на Малахово-Власихинской кольца не было. ПРОБЕНЬ была невменяемая. А сейчас - 3 минуты и проехали.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Если делать Обской бульвар по уму, как его планировали комплексно застроить в едином архитектурном стиле, плюс в бОльшей степени уделить внимание зданиям культурно-административного назначения и организации общественных пространств, то это будет стоить дороже, чем соединение Красноармейского и Исакова/Юрина через железку. Не вижу источника финансирования таких проектов сейчас в условиях нынешней общественно-политической ситуации. Это можно назвать мечтами, а не реальными планами. Увы.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да уже подарили все, что могли **** Вы явно предпенсионного возраста со своими представлениями о красоте и архитектуре города, которые родом из Советов и образцом эстетики считаете типовые совковые ДК. Отвечу вам: Сахарова - даже не площадь, это отрезок проспекта, улицы. Для площади там нет места. Площадь - это площадь Ленина, в лучшем случае. Если вы место перед ДС назвали площадью, то оно ей не становится автоматически. Вы площадью можете назвать и площадку перед нынешним ЦУМом, но станет ли это место площадью… для празднеств есть место - пешеходная улица, на которой праздники никому не мешают.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Продолжу: Речной - частная земля. Это раз. Второе: с постройкой нового моста смысл в речном пассажирском транспорте, работающим только в сезон судоходства - отпал. Теперь проще и дешевле добираться автотранспортом круглогодично. Грузовое речное сообщение осталось, порт расположен на Восточном. А в здании Речного максимум ласточки гнездились.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Обской бульвар- уже даже не смешно.. В 1983 заканчивал ПГС- тогдашний ГА города Казаринов в политехе рассказывал нам о "градостроительных планах" . ОБ- был прямо уже "вот-вот начнём разбивку генплана и к 1990- выйдем к берегу Оби"...) 40 лет минуло... не будет никакого бульвара
    07 марта, Гость   Ответить
  • Про развалившийся Локомотив мне надо вам что то пояснять или сами вспомните, что там было на месте этого стадиона? Я, могу вам рассказать, я туда на каток ходил. Там разваливалось примерно все.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Изуродовали весь город строители, небоскребы втыкайте на проспекте Космонавтов, там и ширина позволяет - вместо развали и обустраивайте выход к Оби - отстаньте от центра и так одно сплошное уродство, вслед за Шоинией стремятся он миллиард освоил на реконструкции, другие так же нахапать хотят.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ни одну дорогу за счет сноса домов не расширили в центре, посреди Красноармейского скоро дом или ТЦ построят лишь бы хапать в карман - спекулянты и барыги.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Широкие дороги и проспекты нужны. На строителей горлышко под постом поэтому вечная пробка, наш город не рассчитан на такое бурное строительство высоток и их точечное скопление, нужна квартальная планировка и широки дороги. Больше зелени в городе нужно садить у нас город в низине и газы смог не только от частного сектора а от отсутствия зелени и скопления машин в центре и в пробках. Когда режим черного неба НАДО запретить вьезд в центр на машинах но тут мы упремся в отсутствие человеческого общественного транспорта.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Можно назвать Сахарова улицей только это не отнимет ее историческое и культурное значение для города. Сколько 9 май там было проведено и дней города. Ваши ценности чужды горожанам и вы не патриот своей малой родины если хотите застроить Сахарова. И между тем там под баками было сооружение похожее на церковь !!!! "Краснодар», парк Галицкого если бы наши сделали такое городу вот это настоящий патриотизм. Но мы можем только вырубать деревья застраивать площади и спортивные стадионы.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Частный сектор сейчас там аффигеет и полыхнет радарами дома несогласных
    07 марта, Гость   Ответить
  • Можно назвать Сахарова улицей только это не отнимет ее историческое и культурное значение для города. ***** Если при коммунистах в городе не было мест для проведения массовых мероприятий, и вынужденно использовали эту локацию, то это не означает, что это правильно. Дни города и Праздник Победы зависит не от места его проведения, а от настроения в этот день, и организации самих празднеств. Что, если не на Сахарова, то уже и не день Победы? Вот это странная позиция якобы "патриота". Мне, например, очень понравился салют на день города, который был с баржи с Оби, а народ удобно его наблюдал с террас Нагорного парка.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Лет 30-40 жители города мечтали об Обском бульваре.... В 1983 заканчивал ПГС- тогдашний ГА города Казаринов в политехе рассказывал нам о "градостроительных планах" .... Первые упоминания об Обском бульваре помню в 1974, - 50 лет назад!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ваша демагогия и риторика, подмена понятий Вам не поможет если проветри общественные слушания с горожанами по этому вопросу. Так делали например в Новосибирске. Как можно хейтить историю (коммунизм это часть нашей истории и большей частью этого наследия вы пользуетесь по сей день, в части архитектуры города, коммуникаций, учебных и общественных и культурных заведений . Какое наследи останется сейчас Барнаульское барокко, Барнаульский Лофт.... ....Барнаул Сити ..... пробки и загазованность в центре )
    07 марта, Гость   Ответить
  • О, чинушка подтянулся - любитель "подарочков"! Сахарова в комплексе с прилегающим пространством - это исторически сложившийся культурный центр города. Достаточно просторный, чтобы собрать там большое количество людей. И достаточно безопасный, ибо открыт на все четыре стороны для эвакуации, если что. А ваш пафосный нью-"арбат" - убогое порождение чиновной жадности и глупости. Просто узкая кишка на окраине с кучей дешманских кабаков и забегаловок в уродливых "киосках" и недобазаром, в который превратили вполне перспективный старинный рынок. Место там нет от слова совсем - разве что воткнуть убогую елочку в полметра высотой да горку для двухлетних малышей. Ну и Артура Пирожкова выпустить, как апофеоз всего этого непотребства. Для быдла - просто рай! Но вы ошиблись, чинушки - барнаульцы еще остаются людьми. Так что гуляйте сами по своему "арбату". А нам оставьте площадь Сахарова.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Так ехаай к нам, на выселки, или как вы центровые дворяны всё это называете.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Нет предела мечтам Бендеров о белых штанах...
    07 марта, Гость   Ответить
  • чинушка подтянулся - любитель "подарочков"! ------- это скорее всего Барышников, нач. отдела по "развитию туризма", елей в уши администрации льет.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Для любителя коммунистической партии: при чем здесь вообще коммунизм как часть истории? Теперь что, в городе вообще ничего не строить и не трогать то, что было в советский период построено? У вас подмена понятий. Для вас загазованность и пробки в центре примета времени, а для меня это увеличение благосостояния горожан - увеличение количества частного автопарка. Я прекрасно помню улицы Барнаула в конце 70-х начале 80-х, никаких тебе пробок, на улице три-четыре автомобиля на весь проспект) вам такое надо? А мне нет.
    07 марта, Гость   Ответить
  • "Европа" есть, "Галактика" есть, а "Барнаул-сити"-нет! НЕПОРРРЯДОК!!!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Город уже полностью изуродован и превращён в сплошной спальник с претензией на "элитарность". И уже начинают сыпаться десятилетние человейники. А как следствие начинаются коммунальные скандалы из-за залетания жильцов на деньги. И то ли ещё будет впереди, когда посыпятся "элитарные" фасады с точкой росы в зоне утеплителя.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Тому, который про «чинушек»: ваше обывательское мнение, безусловно, кому-нибудь и будет интересно, но только не мне. И слава Богу не вам решать, что и где строить, и где проводить массовые мероприятия. По факту: на Сахарова уже никогда никаких мероприятий не будет, строительство начато, и никто его сворачивать не станет. А все ваши домыслы про кишки, артуров пирожковых и прочие выпады в адрес бизнеса - это только ваш культурно-цивилизационный уровень. Уровень канализации.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Барнаульский тока не лофт. а -Лох.
    07 марта, Гость   Ответить
  • ваше обывательское мнение, безусловно, кому-нибудь и будет интересно, но только не мне------ и именно поэтому ты 5 верст бежала за его каретой, чтоб сказать как он тебе безразличен?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Господи, как уже надоели эти грандиознве планы. Зачем нам эти высотки, оставьте нам зелень, воздух., простор, особенно у реки. Дышать же не чем. Стройте на ВРЗ,ПОТОКЕ. Не лезьте в центр.
    07 марта, Гость   Ответить
  • и именно поэтому ***** Если ты ходишь ширинкой назад, то не суди о других так же. И свои банальные фразочки оставь при себе, фраерок.
    07 марта, Гость   Ответить
  • а "Барнаул-сити"-нет! *** Понаехавший, есть Сити-Центр.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Дышать же не чем. ::::::: Езжай в деревню, дыши там.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, очень выгодно лоббировать интересы застройщиков, а кто будет отстаивать интересы горожан? Кто будет расширять дороги, переносить из центра административные здания например в Индустриальный район, а не наоборот сюда направлять весь легковой транспорт города. Кто у нас тут решает ? Кто кого выбирает? А то как выборы так народ -народ, а как парки , деревья, новые дороги и развязки так мы в домике.
    07 марта, Гость   Ответить
  • какую зелень, какой воздух, ты дибил? Она бабла не приносит.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Если ты ходишь ширинкой назад, то не суди о других так же. ------ всем давно понятно, что тебе очень удобно бегать с поднятой юбкой. задрала ее и давай за каретами гоняться, как бешеная собачонка.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Я прекрасно помню улицы Барнаула в конце 70-х начале 80-х, никаких тебе пробок, на улице три-четыре автомобиля на весь проспект) вам такое надо? А мне нет.-------------------А нам надо. А твое место 2 метра под землей тебя заждалось.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Убогий, страшный, с пестрыми уродцами домами всех мастей на пр. Ленина г. Барнаул. У градораспорядителей только мани, мани, мани в алчной душе. Что вы еще отнимете у населения, ну например единственное жилье и кусочки земли в частном секторе и выбросите нас на помойку, зато Шония и Ракшин покроются 2-м слоем белого шоколада, не боитесь? , что слипнется, или мы вас сожрем, как шоколадных зайцев. Ой не злите народ, он и так зол.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Лучше не стирать город с лица Земли, а подчеркнуть его самобытность. Ведь у каждого района есть своя атмосфера. Может можно улучшить её, а не уничтожать? Те небольшие домики, которые есть в центре города - это лицо купеческого Барнаула. Хотите показать бизнес-лицо - творите его где-нибудь за Северо-Власихинской. Хотя и там места для ЭТОГО жалко. Пригласите нормальных специалистов, Русских Душой, которые смогут подчеркнуть и Сибирский стойкий характер города, и его мягкость и гостеприимность. А так обалванивать город нельзя.
    07 марта, Гость   Ответить
  • А нам надо **** Ути какая ты грозная, шавка из интернета)
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ой, не злите народ. **** Сожрать ты можешь только свой кукиш, и то, это в лучшем случае. Частного сектора в центре города - столицы субъекта Федерации быть не должно. И не будет. Постепенно весь этот атавизм исчезнет. Естественно, за исключением тех зданий, что признаны памятниками регионального значения или памятниками архитектуры. Но таковых немного. Ибо пожары и предыдущая хоздеятельность коммунистов значительно сократили их число. А то, что вы считаете якобы лицом купеческого Барнаула - это просто никчемные бараки из Гэ и палок, и никакой исторической ценности они не несут.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Какая атмосфэра у Осипухи? Алкаши и наркоманы? А у Алтайских улиц перпендикулярно Камсу и Промышленной? А на ВРЗ какой антураж? Вы чего все городите? Эти места - позор города, такое стыдно показывать, это гетто.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Сначала нужно полностью перекрыть проход по проспекту Ленина к Оби ЖК
    07 марта, Гость   Ответить
  • Про музей уже ваще не вспоминают, это у нас на 350 летие, наверное.
    07 марта, Гость   Ответить
  • В центр все для показухи. Понты и больше ни чего. Благоустроить дворы привести в порядок деревья и кустарники построить место отдыха для людей
    07 марта, Гость   Ответить
  • Скажем дружно спасибо Мария -ра за наше спортивный Барнаул , Локомотив и Сахарова, за завод Бамз и что ещё , поле за Европой? Все мало мало , все в себя в себя... мало ...Берите пример с Галицкого оставьте после себя что то хорошее для города.
    07 марта, Гость   Ответить
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