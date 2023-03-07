В числе перспективных проектов, которые можно построить в городе, также числятся набережная и огромный парк

07 марта 2023, 07:32, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Строительное сообщество Алтайского края предлагает возвести в честь 300-летия Барнаула, которое город будет отмечать в 2030 году, Обской бульвар. Это амбициозный проект по созданию пешеходной зоны от площади Советов до берега Оби. Идея зародилась более 80 лет назад, но до сих пор не воплощена. Однако если реализовать проект сейчас, он станет лучшим подарком жителям города и края.

"Барнаул-Сити"

Возвести Обской бульвар в краевой столице строительное сообщество предлагает на федеральные средства. По словам участников расширенного заседания Союза строителей Алтайского края, государство выделяет городам, празднующим юбилеи, огромные суммы (например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий, приуроченных к юбилею). Эти деньги идут на реализацию крупных проектов. В Барнауле таким мог стать Обской бульвар.

"Лет 30-40 жители города мечтали об Обском бульваре. Это должен был быть "сити-центр", с небоскрёбами, с укреплённым берегом Оби. Красивейшее место, которое жители могли бы обыграть. Это стало бы прекрасным подарком не только жителям города, но и всего Алтайского края", – отметил представитель совета ветеранов отрасли Игорь Перемазов.

Алтайские строители также предложили и другие проекты, которые можно реализовать в Барнауле, кроме Обского бульвара:

– берегоукрепление Оби с устройством набережной;

– парк культуры в честь 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа";

– развитие агротуризма и строительство агрофермы "Цветы Алтая";

– реконструкция Павловского тракта как "парадной" магистрали города.

Письма с предложениями уже направили в мэрию, добавил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов:

"Эти проекты позволят создать комфортную среду для проживания горожан, улучшить инвестиционную привлекательность города и способствовать развитию туризма Алтайского края. Главная задача – добиться позитивных изменений, которые почувствует каждый житель Барнаула".

История Обского бульвара

Проекты развития территории потенциального бульвара разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. Вдоль реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра.

На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От неё планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень.

В 1981 году в Барнауле проходил конкурс по обустройству центра Барнаула. В нём победили московские архитекторы, предложившие выход к пойме реки через Обской бульвар – параллельно улице Молодёжной.

Однако построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашли.

В 2006-м проект бульвара выполнила компания "Ликом". Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырёхъярусные подземные парковки под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.