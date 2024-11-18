Алтайские студенты осваивают навыки бережливого производства

Обучение проходит рамках акселерационной программы поддержки инновационных проектных команд и студенческих инициатив "Технофорсаж 22"

18 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Студенты АлтГТУ и их наставники / Фото: КАУ "АЦКР"

8 ноября участники акселерационной программы "Технофорсаж 22" – студенты Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) и их наставники – изучали оптимизацию деятельности предприятий на учебно-производственных мероприятиях "Фабрика процессов". Здесь они не просто познакомились с ключевыми принципами бережливого производства, но и увидели на практике, как их реализуют в рамках проекта "Производительность труда".

Экскурсию для будущих специалистов провел индустриальный партнер программы, руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края Александр Вагенлейтер. Он не просто рассказал о бережливом производстве как о методе снижения затрат и ускорения производственного процесса, но и раскрыл его философию.

"Бережливое производство – это подход к управлению производством и предприятием, который основан на непрерывном улучшении процессов и постоянном устранении всех видов потерь в процессе создания ценности для клиента. Потери – это любые действия, которые потребляют ресурсы, но не приносят ценности клиенту. Устранение потерь является мощным инструментом повышения эффективности", – подчеркнул Александр Вагенлейтер.По его словам, в современном бизнесе умение применять бережливые технологии становится не просто преимуществом, а необходимым навыком. Спрос на таких специалистов будет только расти.

Программа "Технофорсаж 22", проводимая АлтГТУ совместно с Министерством экономического развития Алтайского края в рамках федерального проекта "Платформа технологического предпринимательства", направлена на развитие у студентов навыков технологического предпринимательства, создание стартапов и коммерциализацию научных разработок. Александр Вагенлейтер и участники программы / Фото: КАУ "АЦКР"

Сотрудничество РЦК со студентами в области внедрения бережливого производства – не единичный случай. Каждый год студентам Алтайского края предлагают деловые игры и экскурсии на эту тему. Так, 1 марта для учащихся колледжа АлтГУ провели лекцию об основах бережливого производства. А в конце октября прошла масштабная деловая игра, собравшая команды ведущих образовательных учреждений региона.

Семь команд продемонстрировали свои знания и навыки в области оптимизации производственных процессов. Первое место заняли ребята из АлтГТУ, второе – студенты Алтайского политехнического техникума, третье – представители АлтГУ.

Подобные мероприятия не просто знакомят молодых специалистов с современными инструментами, но и помогают им овладеть востребованными навыками, стать конкурентоспособными профессионалами на рынке труда и активно участвовать в развитии региональной экономики.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на повышение производительности труда на предприятиях среднего и крупного бизнеса в ключевых несырьевых секторах экономики, таких как обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесное хозяйство.